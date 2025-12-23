Razočaranje Mihe Hrobata pripeljalo do sprememb

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
STA

Torek,
23. 12. 2025,
16.00

Thermometer Blue 2,14

alpsko smučanje smuk Miha Hrobat

Menjava serviserja

Razočaranje Miha Hrobata pripeljalo do sprememb

Val Gardena Miha Hrobat | Miha Hrobat se je po seriji skromnih rezultatov odločil za prekinitev sodelovanja s češkim serviserjem Milošem Machytko. | Foto Guliverimage

Miha Hrobat se je po seriji skromnih rezultatov odločil za prekinitev sodelovanja s češkim serviserjem Milošem Machytko.

Foto: Guliverimage

Miha Hrobat, najboljši slovenski tekmovalec v hitrih disciplinah v moški konkurenci svetovnega pokala v alpskem smučanju, se je po slabših tekmah odločil za spremembo. Z boljšimi nastavitvami in prilagoditvami na smučeh mu bo pomagal novi serviser Boštjan Delalut, ki je doslej pomagal poškodovanima Roku Ažnohu in Nejcu Naraločniku.

Miha Hrobat
Sportal Odermatt premagan, Hrobat razočaran: Morda bo treba narediti radikalno spremembo

Po drugem smuku v Val Gardeni, ki ga je končal celo izven najboljše trideseterice na 37. mestu, je Miha Hrobat napovedal spremembe. Zdaj so se te tudi uresničile. Miloš Machytka ni več serviser Hrobata. Čeh sicer ostaja del slovenske smukaške ekipe kot serviser Martina Čatra. "Pogovorili smo se v ekipi, odločili smo se, da naredimo spremembo pri pripravi smuči," je danes Hrobat povedal ob robu medijskega dogodka v prostorih Private Stationa v Ljubljani.

"Že kar nekaj časa sva imela težave s serviserjem Machytko. Ni funkcioniralo tako, kot je v lanski sezoni. Naredili smo analizo in največja težava je bila v opremi. Deli, na katerih sem bil odvisen samo od sebe, so bili zelo korektno odpeljani, tudi v Val Gardeni. Edina opcija oziroma ideja je bila, da poskusimo z menjavo serviserja," je odločitev pojasnil Hrobat.

Po velikem preboju v minuli sezoni, ko se je prvič med elito zavihtel na oder za zmagovalce, trikrat je bil tretji, je v novi sezoni sledil hladen tuš. Kljub dobrim in hitrim odsekom Kranjčan nikakor ni sestavil vožnje, ki bi bila vrhunska od starta do cilja. Ni našel prave hitrosti, s katero bi posegel po mestih v prvi deseterici.

Miha Hrobat | Foto: Reuters Foto: Reuters

Tridesetletni "Hrobi" je v minuli sezoni nanizal kar osem uvrstitev med najboljših deset, šestkrat na smukih in dvakrat na superveleslalomih, v novi sezoni pa je bil doslej zgolj dvakrat v najboljši dvajseterici, s 13. mestom na superveleslalomu v Copper Mountainu in 16. mestom na smuku v Beaver Creeku, kjer je lani s tretjim mestom vpisal karierne premierne stopničke med elito.

Slabše uvrstitve se poznajo tudi v razvrstitvi na lestvici, minulo sezono je končal kot četrti najboljši smukač z najboljšim izkupičkom v karieri s 320 točkami, trenutno je v posebnem smukaškem seštevku svetovnega pokala komaj 34. z zgolj 17 točkami.

"Nisem bil stoodstotno prepričan, kaj imam na nogah"

"O tem sem začel razmišljati že na startu. Nisem bil stoodstotno prepričan, kaj imam na nogah, kaj me čaka v samih ovinkih, kaj pričakovati od opreme. To je bila največja težava, ki se je potem zagotovo poznala tudi kje drugje. Verjamem, da sem sprejel pravo odločitev, Boštjan me dosti dobro pozna, že od prej ve, kaj si želim pri smučeh, tako da bo to privajanje steklo po mojem zelo lepo in hitro," je prepričan najhitrejši Slovenec v belem cirkusu.

Hrobat še ne bije plati zvona. Njegove tekme šele prihajajo. Januarja sledita tradicionalni postaji v Wengnu in Kitzbühelu ter februarja olimpijski vrhunec v Bormiu. Prvi preizkus novega serviserja bo superveleslalom 27. decembra, ko bo Livigno prvič gostil svetovni pokal.

"Livigno bo mogoče prišel prehitro, bom vzel več parov smuči, serviser jih bo pripravil drugače in potem se bova hitro lahko odločila, kaj mi ustreza. Po novem letu bo kar nekaj časa za treninge, imamo plan odpotovati v tujino za par dni, tako da pred wengenskim smukom bova z novim serviserjem po moje že kar na isti valovni dolžini," je prepričan Hrobat.

Val Gardena Miha Hrobat | Foto: Reuters Foto: Reuters

"Trenerji se trudijo po najboljših močeh"

Po drugi strani pa je Hrobat zadovoljen s trenerskih štabom. "Trenerji se trudijo po svojih najboljših močeh, delajo svoj posel tako, kot ga morajo. Nismo imeli v bistvu karkoli za razmišljati. Po teh krajših analizah se je pač videlo, da nekaj ni v redu pri opremi. In to je bila v bistvu edina možna oziroma edina smiselna rešitev."

Hrobat je o menjavi serviserja začel razmišljati po superveleslalomu v Val Gardeni. "Že na treningih ni bilo vse tako, kot bi moralo biti, dostikrat sem imel težave z robniki. Sem pa ves čas upal, da se bo to popravilo, saj sva v prejšnji sezoni super sodelovala."

"Mislim, da je izgubil občutek za ostrino. Če serviser dvomi vase, se ponavljajo tudi druge napake, enako kot pri tekmovalcu, in je v bistvu bilo kar načeloma obojestransko, da se naredi sprememba," je še dejal Hrobat.

