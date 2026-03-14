Julia Scheib je dobila predzadnji veleslalom sezone, njen že peti v sezoni in tako prvič v karieri osvojila mali kristalni globus. To je prvi mali kristal v veleslalomu za avstrijsko žensko smučanje po desetih letih. Njena tekmica Camille Rast, ki je v Areju na Švedskem vodila po prvi vožnji, je v finalu odstopila. Ni pa še odločena dobitnica velikega kristala, saj je bil Emma Aichner četrta, mesto pred vodilno Mikaealo Shiffrin. Slovenija prvič po 33 letih na veleslalomu ni imela svoje predstavnice, saj bosta Ana Bucik Jogan in Nika Tomšič nastopili le na nedeljskem slalomu.

Camille Rast je po prvem teku vodila 11 stotink pred Julio Scheib. Foto: Guliverimage Pred sobotno tekmo v Areju je v tej zimi na veleslalomih štirikrat zmagala Avstrijka Julia Scheib, Novozelandka Alice Robinson je bila dvakrat najboljša, po enkrat pa sta Camille Rast in Švedinja Sara Hector. Scheib je imela tako možnost, da na Švedskem potrdi svoj prvi mali kristalni globus. Pred tekmo je imela prednost 89 točk pred Rastovo. Hector je imela na tretjem mestu le še teoretične možnosti, saj je zaostajala že za 131 točk. Avstrija ni imela malega kristala v ženskem veleslalomu že 10 let.

Mikaela Shiffrin je po prvi vožnji tik za prvo deseterico. Foto: Guliverimage Glede na razplet prve vožnje se je zdelo, da kristal na Švedskem še ne bo odločen. Dobila ga je namreč Rast, 11 stotink pred Scheibovo. Je pa v prvi vožnji odstopila Hectorjeva. Že tretja Američanka Paula Moltzan je zaostal več kot pol sekunde. Na istem mestu sta večjo napako naredili tudi Robinsonova in Američanka Mikaela Shiffrin, ki je bila pred tem izvrstno na progi, v cilju pa več kot dve sekundi za vodilno (12. mesto). V nadaljevanju so zaostanki tekmovalk z višjimi številkami postajali vse večji. Je pa z nekaj višjo številko, 17, v prvo deseterico prišla Nemka Emma Aichner, ki ima še teoretične možnosti za veliki kristal.

Julia Scheib je dobila peti veleslalom sezone. Foto: Guliverimage V finalni vožnji je Rastova odstopila, Scheibova pa zanesljivo prismučala v cilj in zmagala. Tako je bila tekma za mali kristal odločena. Pred zadnjim veleslalomom sezone ima Avstrijka namreč 189 točk prednosti. Na stopničke sta se uvrstili še Moltzan in Robinson. Četrta Aichner je zaostala že sekundo in 74 stotink, je pa za pol sekunde premagala peto Shiffrinovo. Američanka ima pred zadnjimi petimi tekmami sezone zdaj samo še 120 točk prednosti pred Nemko. Aichnerjeva še nikoli ni bila tako visoko v veleslalomu. Še ena tekmovalka se je izkazala v Areju, domačinka Sophie Nyberg, ki je v finalu s 30. napredovala na 14. mesto.

Alpsko smučanje, Are, veleslalom (ž): 1. Julia Scheib (Avt) 2:22,41

2. Paula Moltzan (ZDA) +0,36

3. Alice Robinson (NZl) +0,75

4. Emma Aichner (Nem) +1,74

5. Mikaela Shiffrin (ZDA) +2,22

6. Zrinka Ljutić (Hrv) +2,32

7. Lara Colturi (Alb) +2,50

8. Thea Louise Stjernesund (Nor) +2,55

9. A.J. Hurt (ZDA) +2,59

10. Asja Zenere (Ita) +2,78

Odstop: Sara Hector (Šve), Valerie Grenier (Kan), Estelle Alphand (Fra), Sofia Goggia (Ita), Britt Richardson (Kan), Camille Rast (Švi)

Predčasno je sezono končala olimpijska prvakinja Federica Brignone. Prvič po 33 letih na veleslalomski tekmi svetovnega pokala ni bilo na štartu slovenske smučarke. Ana Bucik Jogan, ki končuje tekmovalno kariero, je imela v zadnjem obdobju težave s hrbtom in bo skušala finalni nastop v finišu sezone svetovnega pokala v Hafjellu ujeti na nedeljskem slalomu. Na tem bo nastopila še Nika Tomšič.

Skupni seštevek v svetovnem pokalu (32/37):



1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1.186 točk

2. Emma Aicher (Nem) 1.066

3. Camille Rast (Švi) 963

4. Sofia Goggia (Ita) 853

5. Alice Robinson (NZl) 779

6. Paula Moltzan (ZDA) 694

7. Julia Scheib (Avt) 672

8. Laura Pirovano (Ita) 625

9. Sara Hector (Šve) 597

10. Lindsey Vonn (ZDA) 590

...

27. Ilka Štuhec (Slo) 293

68. Ana Bucik Jogan (Slo) 78

88. Neja Dvornik (Slo) 41

123. Nika Tomšič (Slo) 8



Veleslalomski seštevek (9/10):



1. Julia Scheib (Avt) 660

2. Camille Rast (Švi) 471

3. Sara Hector (Šve) 429

4. Mikaela Shiffrin (ZDA) 398

5. Paula Moltzan (ZDA) 392

6. Alice Robinson (NZl) 372

...

41. Ana Bucik Jogan (Slo) 23

56. Neja Dvornik (Slo) 5