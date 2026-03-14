Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
14. 3. 2026,
18.53

27 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
konec kariere Alexis Pinturault alpsko smučanje

Sobota, 14. 3. 2026, 18.53

27 minut

Konec kariere

Od smučanja se poslavlja tudi Alexis Pinturault

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Alexis Pinturault | Alexis Pinturault končuje kariero. | Foto Reuters

Alexis Pinturault končuje kariero.

Foto: Reuters

S koncem sezone 2025/26 se od aktivnega smučanja poslavlja tudi najuspešnejši francoski smučar Alexis Pinturault. Novico je danes v Couchevelu potrdil skoraj 35-letni smučar, ki je dobil 34 tekem v svetovnem pokalu, leta 2021 pa tudi veliki kristalni globus za zmago v skupnem seštevku, kar sam.

konec kariere Alexis Pinturault alpsko smučanje
