Odpovedali še drugi superveleslalom, Odermattu mali globus

Alpski smučarji bi se morali v francoskem Courchevelu v soboto pomeriti na prvem od dveh superveleslalomov, a so preizkušnjo zaradi vremenskih razmer in močnega sneženja odpovedali. Za nedeljo je bila predvidena še ena superveleslalomska tekma, tudi z dvema Slovencema, a je bila tudi ta odpovedana.

Območje francoskih Alp je ob koncu tedna zajela napovedana sprememba vremena, ki je prinesla sneženje, meglo in slabo vidljivost. Sneženje je zmehčalo tudi progo, zato tekmovanja v superveleslalomu niso mogli izpeljati že v soboto, ko je bil na sporedu odpovedani superveleslalom iz Garmisch-Partenkirchna. "Zaradi novozapadlega snega na progi nismo mogli zagotoviti varnosti, zato smo bili prisiljeni odpovedati tekmo," so danes zjutraj sporočili iz Mednarodne smučarske zveze (FIS).

Odpoved obeh superveleslalomov pomeni, da si je Marco Odermatt zagotovil četrti zaporedni mali kristalni globus za zmago v superveleslalomskem seštevku zime. Pred Avstrijcem Vincentom Kriechmayrjem ima neulovljivih 158 točk prednosti, na sporedu pa je le še finalna tekma v Kvitfjellu ter na voljo 100 točk v tej disciplini.

Odermatt si je predčasno zagotovil tudi zaporedni peti veliki kristalni globus za zmago v skupnem seštevku ter tretji smukaški seštevek tretjo sezono zapovrstjo. Ostaja tudi v igri za peti zaporedni veleslalomski globus, ko bo na Norveškem branil 48 točk prednosti pred Brazilcem Lucasom Pinheirom Braathenom.

Odpoved obeh superveleslalomov je slaba novica za slovenska tekmovalca. Miha Hrobat in Martin Čater sta ostala brez boja za točke svetovnega pokala v tej disciplini in s tem tudi brez možnosti, da bi se prebila med 25 najboljših, ki se bodo v Lillehammerju merili na še eni tekmi.

Hrobat je v seštevku discipline končal na 31. mestu, z 31 osvojenimi točkami. Čater letos ni osvojil niti ene superveleslalomske točke. Bosta pa tako Hrobat in Čater nastopila na finalnem smuku, saj sta v petek na edini izpeljani tekmi v Courchevelu z izidoma sezone sedmo oziroma osmo mestom potrdila 20. oziroma 25. mesto v smukaškem seštevku.

Na šestih superveleslalomih to zimo je dvakrat slavil Odermatt (Copper Mountain, Kitzbühel), po enkrat pa Kriechmayr (Beaver Creek), Čeh Jan Zabystran (Val Gardena), Avstrijec Marco Schwarz (Livigno) in Italian Giovanni Franzoni (Wengen).