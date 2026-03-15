Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., Pe. M., STA

Nedelja,
15. 3. 2026,
7.50

Osveženo pred

1 ura, 1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
Marco Odermatt superveleslalom Martin Čater Miha Hrobat Courchevel alpsko smučanje

Nedelja, 15. 3. 2026, 7.50

1 ura, 1 minuta

Alpsko smučanje, Courchevel, superveleslalom (m)

Odpovedali še drugi superveleslalom, Odermattu mali globus

Avtorji:
M. P., Pe. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Courchevel v snegu in megli. | Foto Guliverimage

Courchevel v snegu in megli.

Foto: Guliverimage

Alpski smučarji bi se morali v francoskem Courchevelu v soboto pomeriti na prvem od dveh superveleslalomov, a so preizkušnjo zaradi vremenskih razmer in močnega sneženja odpovedali. Za nedeljo je bila predvidena še ena superveleslalomska tekma, tudi z dvema Slovencema, a je bila tudi ta odpovedana.

Courchevel slabo vreme megla
Območje francoskih Alp je ob koncu tedna zajela napovedana sprememba vremena, ki je prinesla sneženje, meglo in slabo vidljivost. Sneženje je zmehčalo tudi progo, zato tekmovanja v superveleslalomu niso mogli izpeljati že v soboto, ko je bil na sporedu odpovedani superveleslalom iz Garmisch-Partenkirchna. "Zaradi novozapadlega snega na progi nismo mogli zagotoviti varnosti, zato smo bili prisiljeni odpovedati tekmo," so danes zjutraj sporočili iz Mednarodne smučarske zveze (FIS).

Odpoved obeh superveleslalomov pomeni, da si je Marco Odermatt zagotovil četrti zaporedni mali kristalni globus za zmago v superveleslalomskem seštevku zime. Pred Avstrijcem Vincentom Kriechmayrjem ima neulovljivih 158 točk prednosti, na sporedu pa je le še finalna tekma v Kvitfjellu ter na voljo 100 točk v tej disciplini.

Marco Odermatt je tako s 158 točkami prednosti osvojil mali kristalni globus. | Foto: Reuters Marco Odermatt je tako s 158 točkami prednosti osvojil mali kristalni globus. Foto: Reuters

Odermatt si je predčasno zagotovil tudi zaporedni peti veliki kristalni globus za zmago v skupnem seštevku ter tretji smukaški seštevek tretjo sezono zapovrstjo. Ostaja tudi v igri za peti zaporedni veleslalomski globus, ko bo na Norveškem branil 48 točk prednosti pred Brazilcem Lucasom Pinheirom Braathenom.

Odpoved obeh superveleslalomov je slaba novica za slovenska tekmovalca. Miha Hrobat in Martin Čater sta ostala brez boja za točke svetovnega pokala v tej disciplini in s tem tudi brez možnosti, da bi se prebila med 25 najboljših, ki se bodo v Lillehammerju merili na še eni tekmi.

Hrobat je v seštevku discipline končal na 31. mestu, z 31 osvojenimi točkami. Čater letos ni osvojil niti ene superveleslalomske točke. Bosta pa tako Hrobat in Čater nastopila na finalnem smuku, saj sta v petek na edini izpeljani tekmi v Courchevelu z izidoma sezone sedmo oziroma osmo mestom potrdila 20. oziroma 25. mesto v smukaškem seštevku.

Na šestih superveleslalomih to zimo je dvakrat slavil Odermatt (Copper Mountain, Kitzbühel), po enkrat pa Kriechmayr (Beaver Creek), Čeh Jan Zabystran (Val Gardena), Avstrijec Marco Schwarz (Livigno) in Italian Giovanni Franzoni (Wengen).

Marco Odermatt superveleslalom Martin Čater Miha Hrobat Courchevel alpsko smučanje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
