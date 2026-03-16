Skrb vzbujajoče novice iz ekipe formule 1 Aston Martin. Dvakratni svetovni prvak Fernando Alonso v Šanghaju ni odstopil zaradi okvare v Hondinem pogonskem sklopu, temveč zaradi skrbi za lastno zdravje. Vibracije v motorju so tolikšne, da ni mogel držati volana in je po 20 krogih začel izgubljati občutek v dlaneh in stopalih.

Adrian Newey in Fernando Alonso, najboljši dizajner v formuli 1 vseh časov in eden najboljših dirkačev. Ekipa Aston Martin je imela zato z nove dobe kraljice avtomotošporta visoka pričakovanja, najvišja. Začetek sezone pa je katastrofalen. A še bolj kot to, da so štiri sekunde in več na krog počasnejši od Mercedesa ter Ferrarija in dirkalnik oziroma Hondin pogonski sklop ne zdrži dolžine dirke, je skrb vzbujajoč vpliv dirkalnika na zdravje in varnost dirkačev.

Fernando Alonso Foto: Guliverimage Honda je pri razvoju novih pogonskih sklopov, kjer imata električni del in del z notranjim zgorevanjem enako moč, močno zaostala za Mercedesom, Ferrarijem, Red Bull Fordom in Audijem. Ni pa le premalo zmogljiv, del z notranjim zgorevanjem vibrira in pri tem se kvari baterija. In ekipi jih je začelo zmanjkovati že na prvi veliki nagradi v Melbournu. Še več: tresenje pogonskega sklopa vpliva tudi na živčni sistem dirkačev. Če je Lance Stroll na obeh dirkah odstopil zaradi okvare baterije, je Alonso v nedeljo v Šanghaju to storil zaradi lastne varnosti. "Odstopil sem, ker so bile vibracije motorja tako zelo velike. Začelo se je nekje pri 20 krogu, ko sem začel izgubljati občutek v dlaneh in stopalih." Posnetki s kamere nad Špančevo glavo so pokazali, da je na ravninah kar spuščal volan, da bi manj občutil samo tresenje. Zagotovo zelo nevarno, ko dirkaš tudi hitreje od 300 kilometrov na uro.

Lance Stroll Foto: Guliverimage Glavni Hondin inženir na dirkališču Shintaro Orihara je po VN Kitajske dejal, da so nekoliko ublažili vpliv tresenja motorja na baterijo. Tako bi morda celo zdržala, čeprav Alonso v to ni verjel. Vseeno pa ni vpliv tresenja na dirkača nič manjši, priznava Orihara. Na višjih obratih deluje pogonski sklop, večje je tresenje. Na dirki, ko uporabljajo gum za prehitevanje in se sprosti večja električna moč pogonskega sklopa, je za dirkača to samo še večja težava.

Edina pozitivna stvar novega dirkalnika ekipe Aston Martin in Hondinega pogonskega sklopa je sistem za speljevanje. Če ima večina ekipa s tem velike težave, še posebej Red Bull, je na štartu podobno dober kot Ferrari tudi Aston Martin. Alonso je v Šanghaju z 18. skočil na 10. mesto. "Ja, štarti so zabavni," je dejal Španec, je bil pa že pet krogov pozneje 15.