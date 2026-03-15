Ana Bucik Jogan odpeljala zadnje tekmovalne zavoje, Shiffrin do 109. zmage v svetovnem pokalu

Predzadnji slalom sezone v Areju na Švedskem se je končal s še eno prepričljivo zmago Mikaele Shiffrin. Američanka si je že januarja zagotovila mali kristalni globus za zmago v disciplini, nasmiha pa se ji tudi velika kristalna krogla. Pot do nje ji lahko prepreči le še vsestranska Nemka Emma Aicher, ki nastopa v vseh disciplinah in je danes osvojila odlično drugo mesto (+0.94). Edina slovenska predstavnica v finalni vožnji Ana Bucik Jogan je tekmo končala na 23. mestu in se poslavlja od tekmovalnega smučanja. Njena skupna uvrstitev namreč ne bo dovolj za nastop v finalu v Hafjellu na Norveškem, kjer bo nastopila najboljših 25 smučark. 32-letna Novogoričanka je bila 'prekratka' za devet točk. Nika Tomšič se je z odstopom poslovila že v prvi vožnji.

Olimpijska prvakinja Mikaela Shiffrin je bila najbolj prepričljiva tudi na Švedskem, kjer je pred sedmimi leti sicer na progi Gästrappet osvojila naslov svetovne prvakinje v slalomu. Kraljica slalomov si je že na prvi progi tekmovališča Störtloppsbacken zagotovila 51 stotink sekunde prednosti pred drugouvrščeno Nemko Emmo Aicher. Avstrijka Katharina Truppe na tretjem mestu je zaostajala za 57 stotink sekunde.

109. zmaga v svetovnem pokalu za Mikaelo Shiffrin

V finalu je Shiffrin odbila napade tekmic ter z drugim časom druge postavitve prišla do novih mejnikov v tem športu. Od danes ima 109. zmag v svetovnem pokalu, 72. na slalomih, to so bile 98. stopničke v disciplini v karieri 31-letne Američanke. Skupno ima že kar 167 uvrstitev na zmagovalni oder na tekmah svetovnega pokala.

Shiffrin si je predčasno zagotovila deveti mali kristalni globus v seštevku discipline. V slalomski sezoni je od novembra lani dobila devet od desetih tekem, upoštevajoč tudi olimpijski slalom v Cortini. V Kranjski Gori je bila boljša Švicarka Camille Rast, ki od danes na drugem mestu seštevka zaostaja kar za 362 točk.

Lov na veliki kristalni globus ostaja odprt

Zato pa še ni oddan veliki kristalni globus. Shiffrin (1.286 točk, od tega 880 slalomskih) ima v skupnem seštevku 140 točk prednosti pred vsestransko Aicher (1.146). Ta je v tej sezoni uspešna v vseh štirih disciplinah.

Aicher je tekmo v Areju končala kot druga z zaostankom 94 stotink sekunde, Švicarka Wendy Holdener, ki je zaostala sekundo, pa je bila tretja. Po prvi vožnji je bila za prvimi tremi, v finalu pa Truppe izrinila s stopničk na četrto mesto.

V finalu je nastopila tudi Slovenka Ana Bucik Jogan, ki je na prvi progi zaostala 2,72 sekunde za 25. izhodišče. Novogoričanka je želela nastopiti še na finalu sezone na Norveškem. A je na 26. mestu seštevka ostala za devet točk prekratka za 25. mesto, ki bi jo še peljalo na slalomski finiš v Hafjellu. Bucik Jogan je januarja v Kranjski Gori sporočila, da bo letošnja sezona njena zadnja v smučarski tekmovalni karieri.

Druga Slovenka Nika Tomšič je odstopila v prvi vožnji.

Alpsko smučanje, Are, slalom (ž):

1. Mikaela Shiffrin (Zda) 1:43.35

2. Emma Aicher (Nem) +0.94

3. Wendy Holdener (Švi) +1.00

4. Katharina Truppe (Aut) +1.09

5. Paula Moltzan (Zda) +1.83

...

23. Ana Bucik Jogan (Slo) +3.36

