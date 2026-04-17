Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Ž. L., STA

Petek,
17. 4. 2026,
13.54

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

ženski nogomet slovenska ženska nogometna reprezentanca

Kvalifikacije za SP 2027

Slovenske nogometašice pred popravnim izpitom z Norveško

Saša Kolman | Slovenijo v soboto čaka druga tekma s favorizirano Norveško. | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

Slovensko žensko nogometno reprezentanco v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v soboto čaka druga tekma s favorizirano Norveško v petih dneh. Slovenke želijo na Ptuju pozabiti torkov visok poraz v gosteh in se osredotočiti na del tekme, kjer so se bolj ali manj enakovredno merile s tekmicami.

Slovenija je v Lillestroemu izgubila z 0:5, čeprav je bil izid proti 12. reprezentanci sveta vse do 70. minute še 0:1. Da so imele Slovenke v prvih 25 minutah drugega polčasa veliko pobude, poudarja tudi selektor Saša Kolman, ki si zato od svojih varovank na novi preizkušnji s tekmicami s severa Evrope želi predvsem pogum.

"Za nas je ključ v psihološki pripravi. Menim, da tehnično in taktično ni tako pomembno, glede na to, da smo 25 minut drugega polčasa dokazali, da se lahko enakovredno merimo z njimi. Ni razloga, da ne bi verjeli v to, zato moramo v ta dvoboj pogumno, ne smemo se bati, saj konec koncev nimamo česa izgubiti," je dejal slovenski strateg.

Slovenija se bo na sobotno tekmo podala brez desetih standardnih članic prve postave. Že na Norveško se je odpravila brez devetih, na tekmi pa se je poškodovala še Lana Golob, zaradi česar bo moral Kolman opraviti spremembe v obrambni vrsti.

Ravno zaradi številnih poškodb v reprezentanci Kolman vidi naslednjo preizkušnjo kot vložek v prihodnost. "Tudi te težave s poškodbami prinašajo nekaj dobrega za izbrano vrsto. Zdaj imamo punce, ki dobivajo priložnost, in verjamem, da je ta reprezentanca v prihodnje zaradi tega lahko samo še boljša."

Čim bolje izkoristiti priložnost

Tudi vezistka Zala Kuštrin je poudarila, da bodo Slovenke na novi tekmi z Norveško, ta se bo začela ob 17. uri, gradile predvsem na dobrih minutah drugega polčasa v Lillestromu. "Videle smo, da lahko igramo z njimi, da lahko igramo z najboljšimi reprezentancami in zdaj moramo to priložnost čim bolje izkoristiti," je dejala članica Sturma iz Gradca.

Slovenke imajo po treh tekmah kvalifikacij za SP eno zmago in dva poraza. Na uvodni tekmi so premagale Avstrijke, nato pa izgubile proti Nemkam in Norvežankam.

Kvalifikacije sicer potekajo v dveh delih, sprva po ligaškem sistemu do junija 2026. Štiri ekipe, zmagovalke kvalifikacijskih skupin lige A, se bodo neposredno uvrstile na SP, 32 reprezentanc pa gre v dodatne kvalifikacije. Vse ekipe iz lige A imajo te zagotovljene, tudi Slovenija.

