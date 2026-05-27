Kolman razkril seznam in zatrdil: Na Dunaj gremo po zmago

Slovenska ženska nogometna reprezentanca bo petega junija na Dunaju in devetega junija v ljubljanskih Stožicah igrala še dve tekmi rednega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027, obe bosta ob 18.00. Selektor Saša Kolman je obelodanil seznam, na katerem pa še vedno pogreša sedem poškodovanih igralk.

"Seznam vabljenih igralk je znan, smo v boljši situaciji, kot smo bili pred mesecem dni. Tri igralke so se vrnile, še vedno pa jih manjka sedem. Seznam smo razširili, tudi s tega seznama je nekaj punc poleg, kar je dobro," je povedal selektor Saša Kolman. "Pred nami sta dve tekmi. Vemo, da bo tekma na Dunaju odločala o obstanku v ligi A. S tem se ne obremenjujemo. Mi moramo igrati tako, kot smo doslej. Vemo, kdo smo. Nikoli nismo preračunavali, tudi tokrat ne bomo. Tudi na Dunaj gremo po zmago."

Slovenija prvič v zgodovini kvalifikacije igra v elitni ligi A evropskega reprezentančnega nogometa. V skupini A4 zaseda tretje mesto. Vodi Nemčija, ki je zbrala 10 točk, sledijo ji Norveška (9), Slovenija (3) in Avstrija (1).

Na njegovem seznamu so Adrijana Mori (Turbine Potsdam), Mateja Zver (Ankara), Zala Meršnik (Al Ittihad), Dominika Čonč (Como 1907), Zara Kramžar (Everton), Sara Agrež (Köln), Sara Ketiš (Lumezzane), Lana Golob (Glasgow City), Melania Pasar (Lask), Chantal Marie Nees Kirtzakis (Atromitou), Kaja Korošec (Pariz), Nina Kajzba (Standard de Liege), Izabela Križaj (St. Pölten), Tinkara Testen (Benfica), Zala Kuštrin (Sturm Gradec), Maja Sternad (Werder Bremen), Kaja Eržen (Ternana), Lara Prašnikar (Utah Royals), Živa Rakovec (Mura), Mirjam Kastelec (Ljubljana), Neža Trost (Ljubljana), Iva Kocijan (Radomlje) in Jona Javorič (Radomlje).

Foto: Aleš Fevžer V evropskih kvalifikacijah je skupaj 53 reprezentanc, 11 si jih bo zagotovilo mesto na mundialu. Kvalifikacije so v obliki lige narodov. V ligah A in B nastopa po 16 reprezentanc, v ligi C pa 21.

Kvalifikacije potekajo v dveh delih, sprva po ligaškem sistemu do junija 2026. Štiri ekipe, zmagovalke kvalifikacijskih skupin lige A, se bodo neposredno uvrstile na SP, 32 reprezentanc pa gre v dodatne kvalifikacije. Vse ekipe iz lige A imajo te zagotovljene, tudi Slovenija.

Svetovno prvenstvo bo med 24. junijem in 25. julijem 2027 v Braziliji. Na turnirju bo tako kot leta 2023 sodelovalo 32 reprezentanc. Naslov svetovnih prvakinj branijo Španke. Mesta na SP 2027 so si sicer ob gostiteljicah zagotovile že Avstralija, Nova Zelandija, Kitajska, Južna Koreja, Japonska, Filipini in Severna Koreja.