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Avtor:
STA

Četrtek,
18. 6. 2026,
13.26

Osveženo pred

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Natisni članek
slovenska ženska nogometna reprezentanca svetovno prvenstvo Saša Kolman

Četrtek, 18. 6. 2026, 13.26

1 ura, 22 minut

Dodatne kvalifikacije

Nogometašice v dodatnih kvalifikacijah za SP najprej s Turkinjami

Avtor:
STA

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Slovenska ženska nogometna reprezentanca | Slovenke se bodo v dodatnih kvalifikacijah pomerile s Turkinjami. | Foto Filip Barbalić

Slovenke se bodo v dodatnih kvalifikacijah pomerile s Turkinjami.

Foto: Filip Barbalić

Slovenske nogometašice se bodo v dodatnih kvalifikacijah za SP 2027, ki ga bo gostila Brazilija, oktobra najprej pomerile s Turkinjami. V primeru uspeha bo naslednji nasprotnik konec novembra in v začetku decembra boljši iz dvoboja med Nizozemsko in Madžarsko.

Varovanke Saše Kolmana so se nazadnje s Turčijo merile v lanski ligi narodov in obakrat slavile. Najprej so doma zmagale s 3:0, v gosteh pa so slavile z 1:0. Prvič sta se ekipi srečali pred šestimi leti v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo leta 2022. Takrat je Slovenija tekmi dobila s 6:1 in 3:1.

Evropske ekipe se borijo za preostalih sedem prostih mest na SP in dodatno osmo mesto, ki ga bodo dale medcelinske kvalifikacije. Doslej so si pot v deželo sambe že priigrale Danke, Francozinje, Nemke in Španke.

Sedem najbolje uvrščenih zmagovalk drugega kroga se bo neposredno uvrstilo na svetovno prvenstvo 2027. Osma zmagovalka bo dobila mesto v medcelinskih dodatnih kvalifikacijah, ki bodo februarja 2027.

Svetovno prvenstvo nogometašic 2027 bo v Braziliji potekalo od 24. junija do 25. julija 2027.

Pari 1. kroga kvalifikacij za uvrstitev na SP 2027:

Romunija - Norveška
Hrvaška - Islandija
Kosovo - Avstrija
Belorusija - Italija
Turčija - Slovenija
Izrael - Švica
Češka - Škotska
Finska - Srbija
Litva - Švedska
Grčija - Anglija
Kazahstan - Republika Irska
Madžarska - Nizozemska
Albanija - Wales
Slovaška - Ukrajina
Belgija - Poljska
Severna Irska - Portugalska

Pari 2. kroga kvalifikacij za uvrstitev na SP 2027:

Slovaška/Ukrajina - Grčija/Anglija
Finska/Srbija - Belorusija/Italija
Severna Irska/Portugalska - Hrvaška/Islandija
Albanija/Wales - Romunija/Norveška
Izrael/Švica - Kosovo/Avstrija
Češka/Škotska - Litva/Švedska
Belgija/Poljska - Kazahstan/Republika Irska
Turčija/Slovenija - Madžarska/Nizozemska

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