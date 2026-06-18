Slovenske nogometašice se bodo v dodatnih kvalifikacijah za SP 2027, ki ga bo gostila Brazilija, oktobra najprej pomerile s Turkinjami. V primeru uspeha bo naslednji nasprotnik konec novembra in v začetku decembra boljši iz dvoboja med Nizozemsko in Madžarsko.

Varovanke Saše Kolmana so se nazadnje s Turčijo merile v lanski ligi narodov in obakrat slavile. Najprej so doma zmagale s 3:0, v gosteh pa so slavile z 1:0. Prvič sta se ekipi srečali pred šestimi leti v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo leta 2022. Takrat je Slovenija tekmi dobila s 6:1 in 3:1.

Evropske ekipe se borijo za preostalih sedem prostih mest na SP in dodatno osmo mesto, ki ga bodo dale medcelinske kvalifikacije. Doslej so si pot v deželo sambe že priigrale Danke, Francozinje, Nemke in Španke.

Sedem najbolje uvrščenih zmagovalk drugega kroga se bo neposredno uvrstilo na svetovno prvenstvo 2027. Osma zmagovalka bo dobila mesto v medcelinskih dodatnih kvalifikacijah, ki bodo februarja 2027.

Svetovno prvenstvo nogometašic 2027 bo v Braziliji potekalo od 24. junija do 25. julija 2027.