Četrtek, 18. 6. 2026, 13.26
1 ura, 22 minut
Dodatne kvalifikacije
Nogometašice v dodatnih kvalifikacijah za SP najprej s Turkinjami
Slovenske nogometašice se bodo v dodatnih kvalifikacijah za SP 2027, ki ga bo gostila Brazilija, oktobra najprej pomerile s Turkinjami. V primeru uspeha bo naslednji nasprotnik konec novembra in v začetku decembra boljši iz dvoboja med Nizozemsko in Madžarsko.
Varovanke Saše Kolmana so se nazadnje s Turčijo merile v lanski ligi narodov in obakrat slavile. Najprej so doma zmagale s 3:0, v gosteh pa so slavile z 1:0. Prvič sta se ekipi srečali pred šestimi leti v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo leta 2022. Takrat je Slovenija tekmi dobila s 6:1 in 3:1.
Evropske ekipe se borijo za preostalih sedem prostih mest na SP in dodatno osmo mesto, ki ga bodo dale medcelinske kvalifikacije. Doslej so si pot v deželo sambe že priigrale Danke, Francozinje, Nemke in Španke.
Sedem najbolje uvrščenih zmagovalk drugega kroga se bo neposredno uvrstilo na svetovno prvenstvo 2027. Osma zmagovalka bo dobila mesto v medcelinskih dodatnih kvalifikacijah, ki bodo februarja 2027.
Svetovno prvenstvo nogometašic 2027 bo v Braziliji potekalo od 24. junija do 25. julija 2027.
Pari 1. kroga kvalifikacij za uvrstitev na SP 2027:
Romunija - Norveška
Hrvaška - Islandija
Kosovo - Avstrija
Belorusija - Italija
Turčija - Slovenija
Izrael - Švica
Češka - Škotska
Finska - Srbija
Litva - Švedska
Grčija - Anglija
Kazahstan - Republika Irska
Madžarska - Nizozemska
Albanija - Wales
Slovaška - Ukrajina
Belgija - Poljska
Severna Irska - Portugalska
Pari 2. kroga kvalifikacij za uvrstitev na SP 2027:
Slovaška/Ukrajina - Grčija/Anglija
Finska/Srbija - Belorusija/Italija
Severna Irska/Portugalska - Hrvaška/Islandija
Albanija/Wales - Romunija/Norveška
Izrael/Švica - Kosovo/Avstrija
Češka/Škotska - Litva/Švedska
Belgija/Poljska - Kazahstan/Republika Irska
Turčija/Slovenija - Madžarska/Nizozemska