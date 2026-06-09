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Avtor:
STA

Torek,
9. 6. 2026,
20.04

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slovenska ženska nogometna reprezentanca kvalifikacije za svetovno prvenstvo Stožice Saša Kolman

Torek, 9. 6. 2026, 20.04

7 minut

Kvalifikacije za SP 2027 (6. krog)

Slovenke za konec rednega dela kvalifikacij za SP znova izgubile proti Nemčiji

Avtor:
STA

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Slovenija - Nemčija, kvalifikacije za SP, slovenska ženska nogometna reprezentanca | Slovenke so še drugič v teh kvalifikacijah priznale premoč Nemčiji. | Foto Filip Barbalić

Slovenke so še drugič v teh kvalifikacijah priznale premoč Nemčiji.

Foto: Filip Barbalić

Slovenska ženska nogometna reprezentanca je v Stožicah na zadnji tekmi rednega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 izgubila proti Nemčiji z 0:2 (0:1).

Slovenska ženska nogometna reprezentanca - Avstrija
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Slovenija je v dosedanjih petih kvalifikacijskih krogih v skupini A4 v ligi A zbrala tri točke. Ugnala je Avstrijo, dvakrat klonila pred Norveško, po enkrat pa pred Avstrijo in Nemčijo. To je pomenilo, da bi izbranke Saše Kolmana morale na zadnji tekmi ugnati Nemčijo, tretjo na svetovni lestvici, če bi se želele izogniti zadnjemu mestu in izpadu v ligo B.

Slovenija : Nemčija 0:2 (0:1)

Stadion Stožice, gledalcev 3046, sodnice: Diakow, Baranowska, Bukarowicz (vse Poljska).

Strelki: 0:1 Prašnikar (40./avtogol), 0:2 Martinez (50.).

Slovenija: Meršnik, Testen, Agrež, Golob, Čonč, Križaj (od 85. Eržen), Zver (od 64. Kajzba), Korošec, Kramžar (od 81. Kastelec), Prašnikar (od 81. Ketiš), Sternad (od 62. Kuštrin).

Nemčija: Mahmutović, Linder, Küver, Minge, Wamser (od 46. Kleinherne), Gräwe, Senss (od 46. Mühlhaus), Martinez (od 74. Nüsken), Bühl (od 46. Cerci), Endemann (od 74. Brand), Kössler.

Rumeni kartoni: Kastelec; Gräwe, Wamser.
Rdeči kartoni: /.

Da bo naloga zelo težka, so nakazale dosedanje medsebojne tekme. Nemčija, ki si je kot zmagovalka kvalifikacijske skupine že pred tem zagotovila nastop na SP, je namreč slavila na vseh petih medsebojnih obračunih, pri čemer Slovenke še niso dosegle gola, sama pa jih je zbrala 32.

Slovenske nogometašice so prvič zaigrale v Stožicah. | Foto: Aleš Fevžer Slovenske nogometašice so prvič zaigrale v Stožicah. Foto: Aleš Fevžer

Na prvi medsebojni tekmi v teh kvalifikacijah je bilo v Nemčiji 5:0 za gostiteljice. Tokrat je bil dvoboj bolj enakovreden, a se je vseeno končal s pričakovanim zmagoslavjem gostij.

Kljub zadnjemu mestu v skupini bodo Slovenke jeseni možnost za igranje na SP 2027 imele še v dodatnih kvalifikacijah, ki bodo dale zadnjih sedem od skupno 11 evropskih udeleženk SP. Nanj so se ob gostiteljici Braziliji in Nemčiji prebile še Avstralija, Kitajska, Japonska, Severna Koreja, Filipini, Južna Koreja, Argentina, Kolumbija in Nova Zelandija.

Slovenija - Nemčija, kvalifikacije za SP, slovenska ženska nogometna reprezentanca | Foto: Aleš Fevžer Foto: Aleš Fevžer

Slovenke so od začetka kazale dobro igro, v 19. minuti tudi zadele, a gol ni obveljal zaradi nedovoljenega položaja. V 28. minuti so imele domačinke novo izjemno priložnost, ko je v kazenskem prostoru neovirana Lara Prašnikar merila preveč po sredini vrat.

Sledila sta nova nevarna strela Kaje Korošec in Izabele Križaj, toda v 40. minuti so iz svoje prve nevarne akcije Nemke povedle. Po kotu z desne strani je žogo proti mreži poslala Sarai Linder, Lara Prašnikar pa jo je ob poskusu izbijanja usmerila v lastno mrežo.

Slovenija - Nemčija, kvalifikacije za SP, slovenska ženska nogometna reprezentanca | Foto: Aleš Fevžer Foto: Aleš Fevžer

Slovenska vratarka Zala Meršnik je morala v drugem polčasu prvič posredovati v 49. minuti, minuto pozneje pa po strelu z razdalje žogo malce nespretno odbila predse, prestregla jo je Shekiera Martinez in podvojila prednost gostij.

Te so znova zagrozile v 56. minuti, ko je iz bližine zgrešila Vivien Endemann, Zala Kuštrin je na drugi strani v 79. minuti zadela iz nedovoljenega položaja, to pa je bila ob strelu Melisse Kössler tudi zadnja nevarnejša akcija tekme.

Slovenija - Nemčija, kvalifikacije za SP, slovenska ženska nogometna reprezentanca | Foto: Aleš Fevžer Foto: Aleš Fevžer

Svetovno prvenstvo bo med 24. junijem in 25. julijem 2027 v Braziliji. Na turnirju bo, tako kot leta 2023, sodelovalo 32 reprezentanc. Naslov svetovnih prvakinj branijo Španke.

Slovenija - Nemčija, kvalifikacije za SP, slovenska ženska nogometna reprezentanca | Foto: Filip Barbalić Foto: Filip Barbalić

Skupina A4:

Slovenija - Nemčija 0:2 (0:1)
Norveška - Avstrija 2:1 (0:0)

Lestvica:

1. Nemčija         6  tekem – 16 točk (18:1 razlika v golih) 
2. Norveška        6  - 12 (11:9)
3. Avstrija        6 -  4 (3:9)  
4. Slovenija       6  -   3 (3:16)

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