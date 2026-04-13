Ponedeljek, 13. 4. 2026, 16.15

Specialist za slalom

Švicarski smučar Marc Rochat končal kariero

Marc Rochat | Marc Rochat | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Marc Rochat, švicarski specialist za slalom, je ob robu državnega prvenstva sporočil, da je končal kariero. V svetovnem pokalu je debitiral decembra 2015 v Val d'Iseru, vrhunec kariere pa dosegel na svetovnem prvenstvu leta 2025 v Saalbachu, kjer je skupaj s Stefanom Rogentinom osvojil bronasto kolajno v ekipni kombinaciji.

"To poglavje zaključujem z velikim ponosom in globokim mirom. Moja kariera mi je dala toliko: zmage, poraze, solze in čustva, ki jih je težko preseči," je dejal 33-letni Marc Rochat.

Na stopničke zmagovalnega odra tekem v svetovnega pokalu in drugih velikih tekmovanj ni stopil nikoli, se je pa na slalomih svetovnega pokala enajstkrat uvrstil med najboljših deset, dvakrat je bil četrti.

Ob Nielsu Hintermannu je drugi od boljših Švicarjev, tudi letos zmagovalcev pokala narodov, ki je končal kariero.

