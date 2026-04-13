Aleš Brezavšček je prestal šok terapijo, ko je v začetku minule sezone zaradi poškodb ostal brez dveh tekmovalcev, in bo še naprej glavni trener moške ekipe za hitri disciplini alpskega smučanja za svetovni pokal. Kot je dejal na novinarski konferenci v Ljubljani, mu bosta v ekipi kot trenerja pomagala še Jaka Korenčan in Boštjan Kline.

Slovenska moška ekipa za hitre discipline je v postopku podpisovanja pogodbe s fizioterapevtom, ob obeh pomočnikih pa so že potrdili oba serviserja, Žiga Rozina bo skrbel za pripravo smuči Mihe Hrobata in Roka Ažnoha, Boštjan Delalut pa bo zadolžen za pripravo smuči Martina Čatra in Nejca Naraločnika. "Pripravljeni smo, da gremo naprej," je dejal Aleš Brezavšček, ki je zadovoljen, da je bila njegova ekipa na novinarski konferenci znova v polni sestavi. Mihi Hrobatu in Martinu Čatru, ki sta po poškodbah nosila vsa rezultatska pričakovanja, sta se znova pridružila Nejc Naraločnik in Rok Ažnoh.

Aleš Brezavšček Foto: Bor Slana/STA "Sem se že pogovarjal z novim vodjem panoge Alešem Rogljem. V zvezi s tem lahko povem le, da on z nami nima kaj dosti dela. Mi smo se že spravili v red sami, ekipo smo sestavili in smo pripravljeni, da se poženemo v naslednjo sezono," je dejal Brezavšček. Vesel je, da se jim je kot trener pridružil nekdanji odlični smukač Kline, ki se je v minuli sezoni izkazal v ekipi Ilke Štuhec. Prav tako je kot vrhunsko okrepitev ocenil prihod serviserja Rozine, ki je že deloval v Sloveniji, zadnjih deset let pa je bil v tujini. "Ima strašne izkušnje z delom v hitrih disciplinah in zato je bil naša prva želja," je dejal odgovorni trener.

Načrtujejo več smučarskih kampov, na snegu bodo že maja, nato junija in avgusta, ko se bodo odpravili v Čile, kjer bodo že tradicionalno izpeljali glavni del priprav na novo sezono. Brezavščku vliva optimizem zlasti zadnji del minule sezone, ko sta tako Hrobat in Čater znova prikazala dobro smučanje, kot sta ga že znala.

Hrobat: Zelo težek začetek in dober konec sezone

Miha Hrobat Foto: Bor Slana/STA Za Hrobatom je sezona, polna nihanj: "Zelo težek začetek in dober konec sezone. Sestavil sem se in dobil nazaj občutke, ki sem jih imel lani preko celega leta. Rezultat na koncu je glede na vse zelo dober, sezono sem končal kot 13. smukač sveta. Tudi rezultat v Kvitfjellu je to potrdil in sem šel lahko z dobrimi občutki na zaslužen dopust. Testiral sem že novo opremo in kaže zelo dobro. Ekipa je sestavljena in zdaj imam prazno glavo. Prihaja nekaj časa za počitek in nato že nova sezona."

Martin Čater, ki se je celo spogledoval s koncem tekmovalne kariere, se je odločil, da bo še vztrajal. Prepričan je, da lahko še marsikaj pokaže. "Pred začetkom sezone sem menjal opremo. Prvi občutki so bili zares super. Kazalo je zares dobro, nato pa se v decembru stvari niso odvile, kot bi si želel. Vesel sem, da so se stvari nato le obrnile v pravo smer. V drugem delu sezone sem znova začutil zaupanje in mislim, da sem nanizal nekaj dobrih rezultatov. Uspelo se mi je uvrstiti na finale in na tekme sem hodil samozavestno in pripravljen se boriti za najvišja mesta. To mi daje velik zagon za naprej in se veselim naslednjih treningov."

Nejc Naraločnik Foto: Aleš Fevžer Po poškodbah se počasi vračata Naraločnik in Ažnoh. Naraločnik se je že vrnil na sneg: "Naredil sem tudi že kakšno vožnjo na zares dolgih smučeh. Nisem imel nobenih težav med samim smučanjem in niti po koncu treninga." Ažnoh, za katerim je dolgotrajnejše okrevanje in pravi vrtiljak čustev, še čuti nekaj bolečin v kolenu. Želi si, da bi se na sneg vrnil 1. septembra. "Zadnja dva tedna se stanje močno izboljšuje. Pred kratkim sem bil tudi v Innsbrucku, kjer sem prejel terapijo. Glavna težava so zadnje stopinje iztega v kolenu. Zavedam se, da gre za maraton in ne sprint. Čaka me še pol leta trdega dela, potem pa bom lahko znova na smučeh."