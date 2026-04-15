Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Ž. L., STA

Sreda,
15. 4. 2026,
13.34

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Matthias Mayer alpsko smučanje

Sreda, 15. 4. 2026, 13.34

23 minut

Nekdanji olimpijski prvak

Mayer prevzel pomembno trenersko vlogo v reprezentanci

Avtorji:
Ž. L., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Matthias Mayer | Foto Reuters

Foto: Reuters

Nekdanji olimpijski prvak v superveleslalomu in smuku Matthias Mayer bo novi trener novoustanovljene avstrijske B moške reprezentance za evropski pokal za mešane discipline veleslalom, superveleslalom in smuk.

V avstrijski smučarski zvezi Ski Austria so se odločili za revolucionarno preoblikovanje vadbenih skupin v reprezentanci za evropski pokal.

Za novo sezono, katere vrhunec bo svetovno člansko prvenstvo februarja v Crans Montani v Švici, bodo namesto klasičnih dveh tri vadbene skupine za tekmovalce, ki sicer prvenstveno tekmujejo na tekmah nižje kakovostne ravni.

Roland Assinger bo prevzel ekipo za hitri disciplini, Günther Steiner bo še naprej vodja ekipe za tehnični disciplini, medtem ko bo olimpijski prvak Matthias Mayer vodja nove mešane skupine.

Po navedbah avstrijske smučarske zveze (ÖSV) je nova struktura treningov namenjena boljši podpori in pripravi športnikov ter njihovi čimprejšnji preusmeritvi na svetovni pokal.

"Kombinacija izkušenj in svežih perspektiv v trenerski ekipi nam bo pomagala narediti naslednje korake v evropskem pokalu," je dejal glavni trener Marko Pfeifer.

Mayer se je zadnji dve leti že ukvarjal z razvojem mladinskega smučanja, zdaj pa je odgovoren za mlade vsestransko obetavne smučarje v več disciplinah. "Pomembno mi je, da prenesem svoje izkušnje s svetovnega pokala in podpiram športnike tako v športu kot osebno na njihovi poti," je v izjavi za javnost poudaril trikratni olimpijski prvak, ki je bil dvakrat zlat v superveleslalomu (2018, 2022) in enkrat v smuku (2014).

Petintridesetletni Mayer iz kraja Zobrce (Afritz) na avstrijskem Koroškem je v svetovnem pokalu zbral 45 uvrstitev na zmagovalni oder, od tega ima 11 zmag, sedemkrat je zmagal na tekmah v smuku, zmagal je na obeh najtežjih smukih v Bormiu in Kitzbühelu, trikrat v superveleslalomu in enkrat v alpski kombinaciji.

Matthias Mayer alpsko smučanje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.