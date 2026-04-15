Mayer prevzel pomembno trenersko vlogo v reprezentanci

Nekdanji olimpijski prvak v superveleslalomu in smuku Matthias Mayer bo novi trener novoustanovljene avstrijske B moške reprezentance za evropski pokal za mešane discipline veleslalom, superveleslalom in smuk.

V avstrijski smučarski zvezi Ski Austria so se odločili za revolucionarno preoblikovanje vadbenih skupin v reprezentanci za evropski pokal.

Za novo sezono, katere vrhunec bo svetovno člansko prvenstvo februarja v Crans Montani v Švici, bodo namesto klasičnih dveh tri vadbene skupine za tekmovalce, ki sicer prvenstveno tekmujejo na tekmah nižje kakovostne ravni.

Roland Assinger bo prevzel ekipo za hitri disciplini, Günther Steiner bo še naprej vodja ekipe za tehnični disciplini, medtem ko bo olimpijski prvak Matthias Mayer vodja nove mešane skupine.

Po navedbah avstrijske smučarske zveze (ÖSV) je nova struktura treningov namenjena boljši podpori in pripravi športnikov ter njihovi čimprejšnji preusmeritvi na svetovni pokal.

"Kombinacija izkušenj in svežih perspektiv v trenerski ekipi nam bo pomagala narediti naslednje korake v evropskem pokalu," je dejal glavni trener Marko Pfeifer.

Mayer se je zadnji dve leti že ukvarjal z razvojem mladinskega smučanja, zdaj pa je odgovoren za mlade vsestransko obetavne smučarje v več disciplinah. "Pomembno mi je, da prenesem svoje izkušnje s svetovnega pokala in podpiram športnike tako v športu kot osebno na njihovi poti," je v izjavi za javnost poudaril trikratni olimpijski prvak, ki je bil dvakrat zlat v superveleslalomu (2018, 2022) in enkrat v smuku (2014).

Petintridesetletni Mayer iz kraja Zobrce (Afritz) na avstrijskem Koroškem je v svetovnem pokalu zbral 45 uvrstitev na zmagovalni oder, od tega ima 11 zmag, sedemkrat je zmagal na tekmah v smuku, zmagal je na obeh najtežjih smukih v Bormiu in Kitzbühelu, trikrat v superveleslalomu in enkrat v alpski kombinaciji.