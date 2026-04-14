Slovenski alpski smučar Anže Gartner, ki si je na januarskem ogrevanju pred tekmo za evropski pokal v avstrijskem Pass Thurnu zlomil desno dlančnico in mu je počila skočnica levega gležnja, je trenutno v fazi rehabilitacije. "Teči še ne morem, sem pa veliko na kolesu," pravi 25-letnik.

"Rehabilitacija poteka normalno, brez posebnosti. Moram paziti, da ne preobremenim gležnja, ker je potem naslednje dni slabše. Za zdaj sem še v fitnesu, teči ne morem, grem pa na kolo, ki je oblika kardia, ki jo lahko opravljam, in pa seveda fizioterapije," je za SZS dejal Gartner.

In kakšni so načrti, kdaj bi se lahko vrnil na sneg? "Načrt je, da najprej povsem saniram poškodbo, da me ne bo obremenjevala, da bom lahko delal stvari stoodstotno. Za sneg smo takoj vedeli, da se mi ne bo mudilo nazaj, saj je sezone že konec. Poleti bom šel na sneg, najprej pogledat, kako deluje pancar, nato pa naprej ...," je še dodal 25-letnik.

Gartner je do zdaj le trikrat nastopil v svetovnem pokalu, in sicer na tekmah v Kranjski Gori, tudi lani na veleslalomu v začetku marca, a se še ni prebil v drugo vožnjo. Lani je nastopil tudi na svetovnem prvenstvu na mešani paralelni ekipni preizkušnji, in sicer skupaj z Martinom Čatrom, Niko Tomšič in Tajo Prešern, ekipa pa je izpadla že v osmini finala.