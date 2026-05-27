Aktualni olimpijski in svetovni prvak v slalomu Loic Meillard je na družbenem omrežju sporočil, da sta z ženo Zoe postala starša.

Za švicarskim alpskim smučarjem Loicom Meillardem so prijetni meseci. Februarja je na olimpijskih igrah osvojil tri odličja, med drugim tudi zlato v slalomu. Aprila sta se s partnerico Zoe Chastan poročila, mesec pozneje pa se jima je rodila hčerka.

"Dobrodošla doma, deklica," je 29-letni Meillard zapisal na Instagramu in priložil fotografijo, na kateri v rokah drži drobno nogico hčerke.

Par imena in datuma rojstva dojenčice ni razkril.

