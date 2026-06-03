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Avtor:
STA

Sreda,
3. 6. 2026,
19.22

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Namizni tenis Deni Kožul

Sreda, 3. 6. 2026, 19.22

1 ura, 5 minut

Namizni tenis, WTT Contender v Skopju

Kožul v Skopju do glavnega turnirja

Avtor:
STA

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Deni Kožul London 2026 | Kožul je na turnirju serije WTT Contender v Skopju uspešno opravil s kvalifikacijami. | Foto worldtabletennis.com

Kožul je na turnirju serije WTT Contender v Skopju uspešno opravil s kvalifikacijami.

Foto: worldtabletennis.com

Slovenski državni namiznoteniški prvak Deni Kožul je na turnirju serije WTT Contender v Skopju uspešno opravil kvalifikacije in se uvrstil na glavni turnir. V svoji skupini je zasedel prvo mesto, v dodatnih kvalifikacijah pa gladko s 3:0 (5, 6, 11) premagal Hrvata Filipa Zeljka.

V prvih dveh nizih je bil Logatčan precej boljši tekmec, v tretjem pa se je bolj namučil, a vseeno prišel do zmage. Z njo se je na glavnem turnirju pridružil Darku Jorgiću, ki bo na glavnem turnirju, kjer ni najboljših azijskih igralcev, drugi nosilec.

Kožul bo imel že v prvem krogu težko delo, saj ga čaka šesti nosilec, Američan Kanak Jha. Jorgić se bo v prvem krogu meril z Belgijcem Cedricom Nuytickom, nekdanjim varovancem Bojana Tokića, ko je bil ta selektor belgijske reprezentance.

Kožul in Jorgić - slednji se je v zadnjih tednih od svojega kluba Saarbrückna poslovil z osvojitvijo lige prvakov in nemškega prvenstva, bosta igrala tudi na glavnem turnirju dvojic, v kvalifikacijah sta brez boja premagala slovaški par Lubomir Pištej/Alexander Valucha.

V kvalifikacijah pa je po dveh porazih izpadla Sara Tokić.

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