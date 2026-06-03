Evropski prvak v metu diska Kristjan Čeh je zmagal v najmočnejši konkurenci na mitingu zlate serije Svetovne atletike v Turkuju na Finskem. Z 69,13 metra je za meter in 73 centimetrov ugnal vse tekmece. Prvi je bil tudi drugi slovenski predstavnik Matic Ian Guček, na 400 m z ovirami je z 48,47 sekunde za 22 stotink zgrešil svoj državni rekord.

Šved Daniel Stahl, olimpijski zmagovalec v Tokiu 2021 in trikratni svetovni prvak, je bil drugi v metu diska, vrgel je 67,40 m. Tretji je bil Avstralec Matt Denny 67,26, bronasti na olimpijskih igrah pred dvema letoma. Pred aktualnim olimpijskim zmagovalcem Rojem Stono, Jamajčan je za peto mesto vrgel 66,15 m, je bil še na četrtem mestu Britanec Lawrence Okoye s 67,15 m. Slednji je osvojil bron na evropskem prvenstvu leta 2022.

Čeh je imel po nekoliko ponesrečenem nastopu na domačem Ptuju konec prejšnjega tedna, kjer pa je vseeno zmagal, tokrat na igrah Paavo Nurmi zelo lepo tekmo, na kateri je vodil od prve serije, ko je vrgel 67,96 m. Po neveljavnem drugem metu je nadaljeval s 68,67 m, 67,79, 69,13 in 65,30 m. Le ta zadnji met ne bi zadostoval za zmago, vsi preostali pa so bili boljši od najboljšega meta Stahla.

"Tekma je bila solidna, stabilne mete sem imel. Sem se spočil in imel zelo dobro povprečje. Veliko boljše sem nastopil, kot na prejšnjih tekmah na Češkem in na Ptuju. Doma nisem bil najbolj spočit, to se je poznalo pri metih, sam mečem na energijo in se lahko potem pozna tudi za pet metrov. Prvi met v Turkuju je bil soliden in sem si takoj zagotovil vsaj še tri mete. Drugi met je bil najboljši, a sem zadel mrežo," je nastop strnil Čeh

"Tekmeci solidni, vendar sem bil tokrat kar precej boljši. Sedaj me v nedeljo čaka diamantna liga v Stockholmu, 16. junija bom nastopil v Estoniji, nato pa tri dni pozneje na državnem prvenstvu v Mariboru. Tam bom zelo verjetno tekmoval tudi v suvanju krogle. V tej disciplini mi je lani malo zmanjkalo, da bi zmagal, letos pričakujem nekaj lažje delo," je napovedal Čeh.

Svetovni naslov je osvojil leta 2022 v Eugenu v ZDA, letos pa bo na evropskem prvenstvu avgusta v Birminghamu branil naslov, ki ga je osvojil pred dvema letoma v Rimu.

Svetovni podprvak iz Budimpešte leta 2023 je v tej sezoni nanizal le zmage. Že na prvi poletni tekmi te sezone je bil v Šanghaju na prvi diamantni ligi leta najboljši v najmočnejši svetovni konkurenci. Z rekordom mitinga 70,58 m je za več kot tri metre ugnal Dennyja (67,54 m), tretje mesto je na Kitajskem s 66,71 m zasedel Stahl.

Matic Ian Guček Foto: Reuters

V Šanghaju je v vrhunski konkurenci tekmoval tudi Guček in bil na 300 m z ovirami peti, drugi pa pred tremi dnevi na mitingu srebrne serije v nemškem Dresdnu. Tekel je 48,49 sekunde. Tokrat je bil v Turkuju še dve stotinki hitrejši ter je zmagal pred Alastairjem Chalmersom (48,53), članom bronaste britanske mešane štafete 4 X 400 m na lanskem dvoranskem EP v Apeldoornu. Tretji je bil Bocvanec Kemorena Tisang (48,66).

Preberite še: