Člani predsedstva Mednarodne smučarske zveze (Fis) so Lahti potrdili kot gostitelja svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju, ki bo leta 2029 od 28. februarja do 11. marca. Prav tako so potrdili tudi Narvik kot gostitelja svetovnega prvenstva v alpskem smučanju od 13. do 29. februarja leta 2029, so sporočili iz krovne federacije.

Finski Lahti bo torej leta 2029 gostil svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju. To je prizorišče, ki je v zadnji "šampionski" sezoni 2025/26 zelo ustrezalo Niki Prevc. Slovenska prvakinja je v Lahtiju dobila obe tekmi za svetovni pokal.

Tudi v moškem koledarju je Lahti gostil dve tekmi za svetovni pokal. Prvo je dobil Nemec Philipp Raimund, drugo pa Avstrijec Daniel Tschofenig. Za najboljšo slovensko uvrstitev je na drugi tekmi z drugim mestom poskrbel dobitnik velikega kristalnega globusa Domen Prevc. Ekipno tekmo dvojic je dobila Avstrija, Slovenija (Lanišek in Prevc) je zasedla drugo mesto.

Svetovno prvenstvo v deskanju na snegu, prostem slogu in prostem slogu smučanja bo leta 2029 gostil Zangjiakou na Kitajskem, in sicer od 21. januarja do 4. februarja.

Prihodnje leto za medalje v Crans Montani in Falunu

Člani predsedstva so poleg tega pregledali točke, ki bodo uvrščene na dnevni red prihajajočega volilnega kongresa, vključno s predlaganim proračunom za finančno leto 2026/27, ki bo predložen kongresu v odobritev.

Crans Montana v Švici bo prihodnje leto gostila svetovno prvenstvo v alpskem smučanju. Foto: Reuters

Naslednje zasedanje predsedstva organizacije bo 10. junija v Beogradu v Srbiji, dan pred kongresom, na katerem bodo volili novo vodstvo krovne smučarske federacije.

SP v alpskem smučanju bo naslednje leto od 1. do 14. februarja v Crans Montani, nordijsko prvenstvo pa bo prihodnje leto od 24. februarja do 7. marca v Falunu.