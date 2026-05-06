Švicarka še nima odgovora

Lara Gut-Behrami prvič po poškodbi v javnosti: Ne vem, ali sem že odpeljala svojo zadnjo tekmo

Lara Gut-Behrami | Lara Gut-Behrami je morala zaradi novembrskega padca predčasno končati sezono, ki naj bi bila njena zadnja v karieri. Bo Švicarka kariero podaljšala? | Foto Guliverimage

Lara Gut-Behrami je morala zaradi novembrskega padca predčasno končati sezono, ki naj bi bila njena zadnja v karieri. Bo Švicarka kariero podaljšala?

Švicarska alpska smučarka Lara Gut-Behrami se je prvič po grdem padcu na novembrskem treningu superveleslaloma v Copper Mountainu in poškodbi, ki ji je odnesla olimpijsko sezono, pojavila v javnosti. 35-letnica je po lanski sezoni načrtovala konec kariere, zdaj pa je priznala, da še ne ve, ali je že odkljukala svojo zadnjo tekmo kot profesionalna smučarka.

Skoraj pol leta po grdem padcu v Copper Mountainu, ob katerem si je poškodovala koleno in morala prečrtati največji cilj v načrtovani zadnji sezoni kariere, olimpijske igre, se je Lara Gut-Behrami vrnila.

Ne na sneg, temveč v javnost. Razlog je bil züriška premiera kratkega filma Semplicemente Lara (Preprosto Lara), katerega protagonistka je. Film pripoveduje njeno zgodbo od mladih nog do športne zvezdnice, vključeval pa naj bi tudi njeno zadnjo profesionalno tekmo. A je padec čez lužo obrnil stvari na glavo in spremenil potek njenega življenja.

Zadnje mesece v Švici tako intenzivno ugibajo, ali bo Gut-Behrami svoji karieri dodala še eno sezono. Na premieri filma je 35-letnica prvič sama spregovorila o tej temi in ob tem ni izključila možnosti podaljšanja kariere.

"Resnično še ne vem, ali sem že opravila svojo zadnjo tekmo ali ne."

"Pogosto sem se spraševala, kako bo videti moja zadnja tekma," je priznala, a hkrati dodala, da še ne more odgovoriti na vprašanje, ki muči švicarsko smučarsko skupnost. Se bo upokojila ali ne? "Resnično še ne vem, ali sem že opravila svojo zadnjo tekmo ali ne," je Švicarkine besede prenesel Blick.

Ta še poroča, da njeno okrevanje poteka dobro. Direktor alpskega smučanja Švicarske smučarske zveze Hans Flatscher pravi: "Vse dela stoodstotno, izjemno intenzivno. Ni nobenih zapletov."

