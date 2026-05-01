Nekdanji vodja Hrvaške smučarske zveze (HSS) Vedran Pavlek je bil aretiran v Kazahstanu, je potrdil hrvaški minister za pravosodje, upravo in digitalno transformacijo Damir Habijan. Pavlek je osumljenim poneverbe skoraj 30 milijonov evrov denarja HSS.

Ministrstvo, ki ga vodi, je na zahtevo urada za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) in v sodelovanju z ministrstvom za notranje zadeve kazahstanskim oblastem poslalo vso potrebno dokumentacijo za izročitev Vedrana Pavleka, ki je bil aretiran v Kazahstanu. "Pričakujemo, da bo Vedran Pavlek po tem, ko bodo pristojni organi Kazahstana izvedli postopek v skladu s svojo zakonodajo, čim prej izročen Hrvaški. Vsi organi sodelujejo s kazahstanskimi oblastmi usklajeno v skladu z običajnimi postopki v takšnih primerih," je povedal Damir Habijan.

Vedran Pavlek Foto: Guliverimage Interpolova tiralica za Pavlekom je bila izdana konec marca. Poleg ubežnika Pavleka je bil pripor odrejen tudi za nekdanjega generalnega sekretarja HSS Damirja Raosa, direktorja računovodskega podjetja, ki je delalo za HSS, Boženo Meić Hrvoja, slovaško državljanko Martino Strezenicki ter avstrijskega in lihtenštajnskega državljana Georga Mauserja, ki ni dosegljiv hrvaškemu pravosodju. Uskok je že prej poročal, da ni zahteval pripora za nekdanjega tiskovnega predstavnika HSS Nenada Erorja, ki je bil po zaslišanju izpuščen in se zagovarja s prostosti.

Po začetku preiskave sta tožilstvo in policija sporočila, da je šesterica osumljena odtujitve skoraj 30 milijonov evrov iz Zavezništva, od tega je tretjina končala na Pavlekovih računih v tujini. Pavlek, ki je bil nekaj časa na begu v Turčiji, je marca odstopil z mesta direktorja alpskih reprezentanc in smučarske panoge, potem ko so hrvaški mediji objavili zgodbo o korupcijski aferi v HSS. Povod za kriminalistično preiskavo naj bi bil sicer dogodek med letošnjimi zimskimi olimpijskimi igrami, ko so cariniki na meji ustavili Erorja in v njegovem avtomobilu našli vrečo, polno denarja.