Zarco bo še za nekaj tednov moral odložiti rehabilitacijo

Francoski motociklist Johann Zarco (Honda-LCR), ki je med dirko za veliko nagrado Katalonije svetovnega prvenstva v razredu motoGP doživel nesrečo, bo še za nekaj tednov moral odložiti rehabilitacijo. Najprej bo moral pozdraviti težko opeklino, preden bo lahko operiral poškodovano koleno, so sporočili iz njegove ekipe, poroča AFP.

"Na operacijo moram počakati, ker imam pod kolenom zelo globoko opeklino in med posegom ne morem tvegati okužbe," je Zarco pojasnil v objavi na Instagramu. Potem ko se bo poškodba kože zacelila, dirkača čaka operacija kolena.

Med dirko za veliko nagrado Katalonije se mu je noga ujela med zadnje kolo in zgornji del motocikla Italijana Francesca Bagnaie (Ducati).

"Od tiste strašljive nesreče v Montmeloju sta minila dva tedna. Dobro skrbim za svojo nogo in ta se precej hitro celi," je dejal 35-letni dirkač. Med hospitalizacijo v Barceloni so preiskave pokazale poškodbe sprednje in zadnje križne vezi ter medialnega meniskusa levega kolena in počeno fibulo v gležnju.

Po spektakularni nesreči, v kateri je bil udeležen Španec Alex Marquez (Ducati-Gresini), ki si je zlomil desno ključnico in vratno vretence, se je Zarco poškodoval v trčenju takoj po drugem startu dirke.

Ni znano, kdaj bo spet lahko sedel na kolo

Petintridesetletni veteran motoGP je nekaj minut ostal na makadamski cesti z zdravniško ekipo, preden so ga odpeljali v zdravstveni center dirkališča in nato v bolnišnico. Za zdaj ni znano, kdaj bo Zarco spet lahko sedel na motor.

Francoz na svoj prvi naslov svetovnega prvaka v kraljevskem motociklističnem razredu še čaka. Je pa lani postal prvi francoski zmagovalec velike nagrade Francije v Le Mansu po letu 1954. Leta 2023 je v elitnem razredu zmagal tudi na dirkališču Phillip Island v Avstraliji.

