Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Petek,
13. 3. 2026,
19.14

24 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Hrvaška alpsko smučanje Vedran Pavlek

Petek, 13. 3. 2026, 19.14

24 minut

Po hudi aferi na Hrvaškem odstopil Vedran Pavlek

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Vedran Pavlek | Vedran Pavlek je odstopil z mesta direktorja. | Foto Sportida

Vedran Pavlek je odstopil z mesta direktorja.

Foto: Sportida

Po zasegu neprijavljenih 120 tisoč evrov, ki so jih na meji našli pri članu Hrvaške smučarske zveze, je z mesta direktorja alpskih reprezentanc odstopil Vedran Pavlek, poročajo hrvaški mediji. Izvršni odbor zveze je odstop sprejel, Goran Rački pa je bil imenovan za vršilca ​​dolžnosti direktorja do konca sezone.

Odstop je prišel v času, ko policija preiskuje sume o finančnem poslovanju HSS. Preiskava je bila sprožena, potem ko so med olimpijskimi igrami v Cortini d'Ampezzo na meji ustavili uslužbenca HSS s 120 tisoč evri neprijavljene gotovine. Pavlek trdi, da ni storil ničesar narobe, in pravi, da odhaja, da bi športnikom zagotovil miren konec sezone. Napovedal je tudi, da bo dokazal pravilnost svojega dela.

"Na današnjem sestanku je bilo v okoliščinah, v katerih so se pojavile številne govorice in nepotrjene informacije, ocenjeno, da je sprejem odstopa dosedanjega direktorja in imenovanje vršilca ​​dolžnosti direktorja najboljši pristop k zagotavljanju nemotenega nadaljnjega dela Hrvaške smučarske zveze in popolne osredotočenosti na športnike, za katere je zvezi mar," so zapisali na zvezi. 

Pavlek je po končani karieri postal trener in eden ključnih ljudi v hrvaškem smučanju, leta je vodil alpsko reprezentanco in sodeloval z najuspešnejšimi hrvaškimi smučarji, med njimi z Ivico in Janico Kostelić.

Medtem ko se čaka na rezultate policijske preiskave, v javnost prihajajo tudi nove informacije o dolgoletnih spornih finančnih poslih HSS. Poleg sumljivih izdatkov in gotovinskih izplačil brez ustrezne dokumentacije so se pojavile tudi informacije o netransparentnih sponzorstvih, ki se že leta stekajo v blagajno HSS. Po navedbah obveščenih virov naj bi bil del sredstev plačan zunaj uradnih kanalov, sledila pa so še sumljiva gotovinska plačila.

Uslužbenec HSS, ki so ga sredi februarja na meji ustavili z neprijavljenim denarjem, naj bi imel seznam ljudi, ki naj bi jim denar izročil. Na seznamu so bila, kot smo izvedeli, poleg zaposlenih v zvezi in smučarjev tudi imena predstavnikov Hrvaškega olimpijskega komiteja, ki so takrat bivali v Cortini d'Ampezzo. Hrvaški olimpijski komite je sicer to za Index zanikal.

Ekskluzivna ponudba

Modri Fon marca

E-oskrba

