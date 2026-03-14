Ameriška alpska smučarka Lindsey Vonn, ki si je na olimpijskih igrah težje poškodovala nogo, je sporočila dobro novico. Noga ji že dopušča nekajminutno vrtenje pedal na sobnem kolesu.

Olimpijska prvakinja iz leta 2010 je osmega februarja na olimpijskem smuku v Cortini d'Ampezzo nastopila kljub strgani sprednji križni vezi v levem kolenu. Pri padcu je utrpela kompleksno poškodbo goleni in prestala več operacij, tako v Italiji kot v ZDA.

Pred tednom je Vonn na Instagramu objavila videoposnetke iz fitnesa, kjer je začela s prvimi vajami, zdaj pa je delila še novico, da ji noga že dopušča tudi kolesarjenje na sobnem kolesu.

"Družba ... kolesarim!! Začela sem s petimi minutami ... Napredujem dan za dnem," je ob videu še zapisala 41-letnica.