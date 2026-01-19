Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Violeta Tomić kandidati gibanje Volitve 2026 Volitve 2026 Stranka

Ponedeljek, 19. 1. 2026, 15.35

1 ura, 1 minuta

Več strank in gibanj na volitve z listo Alternativa za Slovenijo

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
Violeta Tomić, Alternativa za Slovenijo | Tomić je izpostavila, da bodo na prvo mesto postavili interese državljank in državljanov, delavca, kmeta, umetnika, mladostnika, študenta in upokojenca. | Foto STA

Tomić je izpostavila, da bodo na prvo mesto postavili interese državljank in državljanov, delavca, kmeta, umetnika, mladostnika, študenta in upokojenca.

Foto: STA

Nastop na prihajajočih državnozborskih volitvah je napovedala skupna lista Alternativa za Slovenijo, ki jo skupaj s stranko Nič od tega (NOT) in stranko Za zdravo družbo sestavljajo gibanja in posamezniki, ki si delijo skupne vrednote, njihovo vodilo pa je sloga in blaginja, je povedala predsednica zunajparlamentarne stranke NOT Violeta Tomić.

Skupno listo poleg stranke NOT in stranke Za zdravo družbo sestavljajo še društvo Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije, gibanje Naprej in civilna iniciativa ZA upokojence.

Na današnji novinarski konferenci so napovedali oster boj proti sistemski korupciji in skrb za dobro delovanje države in vseh javnih institucij. Borili se bodo proti finančnemu privilegiranju cerkve, za takojšnjo ukinitev obveznega cepljenja in pogumno, samostojno ter miroljubno zunanjo politiko, ki bo temeljila na dialogu, nevtralnosti in skrbi za potrebe ljudi, so povedali predstavniki liste.

So še v fazi zbiranja podpisov

"Skratka vsa sredstva, ki se nespametno zapravljajo za tuje vojne, bomo usmerili v blaginjo naših ljudi in tako spodbujali vsestransko samooskrbo," je poudarila.

Namesto da bi bila slovenska zunanja politika "samostojna, suverena in usmerjena v dolgoročne interese naših državljank in državljanov, slepo sledi odločitvam centrov moči, ki nimajo nobene zveze z našimi resničnimi potrebami in željami," je povedal član stranke NOT Boris Žulj

Po besedah Tomić se zavzemajo za mir in politiko neuvrščenosti ter odpravo vseh sankcij in gospodarskih blokad. Kot pomembno točko njihovega programa je izpostavila tudi gospodarsko približevanje državam Brics. Povabili so vse posameznike in organizacije, ki "vidijo v nas alternativo, ki ji lahko zaupajo in delijo podobne vrednote z nami, da se nam pridružijo", je ob predstavitvi skupne liste dodala Tomić.

Hkrati je pripomnila, da še niso izpolnili kandidatne liste in so v fazi zbiranja podpisov. Po besedah Tomić je njihov cilj vstop v parlament, na prihajajočih volitvah pa bi bila skupna lista Alternativa za Slovenijo edina alternativa vsem obstoječim strankam. Predstavljajo predvsem alternativo levemu polu, je še povedala.

Predstavnik stranke Za zdravo družbo Jure Pogačnik je opozoril, da imajo majhne stranke nesorazmerno malo pozornosti in da so na predvolilna soočanja povabljeni le predstavniki že poznanih strank.

Parlamentarne volitve bodo 22. marca. Uradna volilna kampanja bo stekla 19. februarja, do takrat pa morajo vsi, ki želijo vstopiti v volilno tekmo, vložiti kandidature. Do takrat imajo volivci priložnost s podpisi izraziti podporo posameznim listam kandidatov.
Violeta Tomić kandidati gibanje Volitve 2026 Volitve 2026 Stranka
