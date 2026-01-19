Levica na volitvah napoveduje najboljši rezultat do zdaj

V Levici ob koncu mandata ocenjujejo, da so najuspešnejša vladna stranka. Poudarjajo, da se niso ustrašili najzahtevnejših resorjev, na katerih so poskrbeli za kljukice ob danih zavezah. V politiki so zaradi rezultatov in ne političnega preživetja, kar se bo poznalo tudi na volitvah, kjer bo Levica dosegla najboljši rezultat do zdaj, napovedujejo.

V najmanjši koalicijski stranki so sicer v zadnji fazi priprave kandidatne liste in programa s ključnimi usmeritvami za prihodnost, ki jih bodo predstavili v začetku prihodnjega meseca. "Za nas je bistven pogum, stopiti in vzeti pod svoje okrilje politike, ki se drugim zdijo nemogoče. Drža, zdržati vse lobistične, interesne in politične pritiske. In pa odločnost, odločna zaveza, da tisto, kar v svojem programu obljubimo, tudi izvedemo," je ključne značilnosti, na katere bodo stavili, na novinarski konferenci povzel sokoordinator stranke in minister za delo Luka Mesec.

Ob trenutnih rezultatih javnega mnenja, ki za čas po volitvah nakazujejo tudi možnost visečega parlamenta, pa je Mesec optimističen, da lahko tako stranka kot levi blok svoj rezultat do volilnega dne še izboljšata. Kot bistveno pri tem pa vidi, da na volišča pridejo ljudje, ki vedo, kakšen rezultat je dosegla aktualna vlada ter to pokažejo s podporo, ki bo zadostovala za vnovično sestavo levosredinske vlade.

Lista kandidatov še ni znana

Kandidatne liste, ki so jo oblikovali skupaj z Vesno, še ne razkrivajo. Vodji stranke Mesec in Asta Vrečko pa sta že potrdila, da bosta kandidirala v ljubljanskih okrajih, kjer živita. Po besedah Mesca so našli tudi že zamenjavo za donedavnega vodjo poslancev Mateja Tašnerja Vatovca v koprskem okraju. Tega, ali utegne na njihovi listi nastopiti tudi predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, sicer ustanovna članica Svobode, v Levici danes niso zanikali niti potrdili, je pa Mesec dejal, da so z njo v dobrih odnosih. "Tudi politično in programsko smo si blizu. To je to," je odgovoril.

Sokoordinator Levice je sicer kljub pretresom stranke v zadnjih letih in osipu volilne baze prepričan, da bodo "nagovorili ljudi, ki cenijo politike, ki svoje obljube držijo, ki vidijo, da je ta vlada, predvsem zaradi vložka Levice, izvedla najtežje reformne projekte do zdaj".

Prav to so na novinarski konferenci izpostavili ministri Levice, ob Mescu in Vrečko še Simon Maljevac. Ministrica za kulturo Vrečko je ob tem ocenila, da je vlada v iztekajočem se mandatu sprejela in predlagala mnogo ukrepov, zaradi katerih se danes v Sloveniji živi bolje, delo ima večjo vrednost, ljudje pa lahko dostojanstveno živijo in so cenjeni. Na kulturnem resorju, ki ga je vodila sama, je izpostavila dvig sredstev za kulturo, dvig vrednosti dela v kulturi ter sprejem medijske zakonodaje.

Minister za solidarno prihodnost in tudi namestnik sokoordinatorja Maljevac pa je izpostavil zlasti delo na področju dolgotrajne oskrbe in stanovanjske politike. Glede prvega je ocenil, da je "v pičlih treh letih od nastanka ministrstva v sistem vključenih 30 tisoč ljudi, 20 tisoč stanovalk in stanovalcev v domovih za starejše". Priznava sicer, da bo v prihodnje še kar nekaj izzivov, predvsem pri dolgotrajni oskrbi na domu in pri zagotavljanju kadrov. Na področju gradnje stanovanj pa je izpostavil zagotovitev sredstev, pri čemer so "iz zgodovinskih finančnih drobtinic prišli do milijarde evrov za javno stanovanjsko gradnjo".

Minister za delo Mesec pa je med dosežki s svojega resorja izpostavil zlasti dvig minimalne plače in rast plač, kar so zasledovali že v prejšnjih mandatih kot opozicijska stranka, je spomnil. "Vsak od nas je danes bogatejši približno za eno šestino svoje plače, toliko so se realno povišali prejemki v zadnjih šestih letih," je navedel.