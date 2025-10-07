Ali veste, kje nakupujejo slovenski spletni kupci?

V zadnjem desetletju je čezmejna spletna trgovina postala eden najpomembnejših dejavnikov globalizacije in digitalne preobrazbe gospodarstva. Potrošniki po vsem svetu vedno pogosteje presegajo geografske meje, da bi dostopali do širše ponudbe izdelkov, nižjih cen in edinstvenih blagovnih znamk. S pospešenim razvojem tehnologij, kot so umetna inteligenca, mobilne aplikacije in napredne logistične rešitve, čezmejna spletna trgovina postavlja nove standarde za prihodnost globalnega nakupovanja.

Še posebej izrazit je v zadnjem obdobju porast nakupov na kitajskih trgovskih platformah, kot sta Temu in Shein. Tudi v Sloveniji je zadnji dve leti opaziti ta trend, saj po nekaterih raziskavah slovenski spletni kupci že več kot polovico čezmejnih spletnih nakupov opravijo na platformah TEMU, Shein in Aliexpress. Prevladujejo nakupi v kategoriji oblačila in obutev, širi pa se tudi ponudba drugih izdelkov za dom in širšo potrošnjo. Foto: Pošta Slovenije

Kaj je povzročilo skokovito rast? Pri Pošti Slovenije, ki je partner za dostavo največjim svetovnim spletnim trgovinam, pojasnjujejo, da je na to vplivalo več dejavnikov, pri čemer sta ob ugodnih cenah izdelkov k temu znatno prispevala krajši rok dostave in široka ponudba izdelkov z izboljšano kakovostjo: "Pred nekaj leti si na paket iz Kitajske čakal dva tedna in več. Dandanes so logistični tokovi tako optimizirani, da ti paketi v Slovenijo prispejo v dobrem tednu. Ko paket prispe v Slovenijo, je v dostavi naslednji delovni dan. Dodatno opažamo, da je ponudba zelo pestra, prav tako se je razmerje med ceno in kakovostjo precej izboljšalo, spremenile so se nakupne navade, skeptičnost do teh ponudnikov izginja, saj so se tudi sami prilagodili in so nekatere aplikacije že dostopne v slovenskem jeziku. Sami veliko vlagajo v marketing in promocije, tako da se povečuje število rednih, ponavljajočih se spletnih kupcev, ki nakupujejo večkrat mesečno," pojasnjuje direktorica Divizije Prodaja v Pošti Slovenije Petra Mencigar Cvar in dodaja, da se ogromno pozornosti posveča nadgradnji odlične uporabniške izkušnje na področju dostave, kjer prejemnikom ponujajo raznovrstne možnosti za prevzem paketov. Foto: Pošta Slovenije

"Želimo biti kar najbolj fleksibilni. Pri nas lahko spletni kupec sam izbere najbolj priročen način prevzema, želen datum dostave, lokacijo za prevzemno mesto. Opažamo lahko, da nekatere dostavne službe v luči zniževanja stroškov pošiljke dostavljajo na način, ki je zanje najbolj ekonomsko učinkovit in optimalen, ob tem pa se izgubljajo preference strank, pričakovanja končnih kupcev in hkrati niža količina dejansko prevzetih paketov, saj se pošiljke vračajo spletnim trgovcem. Mi smo trdno prepričani, da mora biti preferenca glede dostave v domeni stranke, ki naj sama izbere lokacijo, datum in način prevzema pošiljke," je povedala direktorica Divizije Prodaja v Pošti Slovenije Petra Mencigar Cvar.

Zaradi hitrega naraščanja dostopa do interneta in njegove uporabe po svetu – trenutno je več kot pet milijard uporabnikov interneta – se število ljudi, ki nakupujejo prek spleta, nenehno povečuje.

Foto: Shutterstock

Več spletnih nakupov pomeni tudi več dostavljenih paketov. "Pošta Slovenije sodeluje z največjimi spletnimi trgovci in potrditev kakovosti naših storitev je tudi napoved nadgradnje sodelovanja z velikimi spletnimi platformami. Našim poslovnim partnerjem je najbolj všeč, da imamo največjo razvejano mrežo z več kot 1.500 kontaktnimi točkami po vsej državi, s čimer pokrivamo praktično vsak naslov. Vedo, da je njihova pošiljka v varnih rokah, svoje delo opravljamo kakovostno in zavzeto," tako pravi direktorica Divizije Prodaja v Pošti Slovenije in dodaja, da s temi argumenti prepričajo tudi slovenske spletne trgovce: "Poleg hitre in zanesljive dostave paketov na naslove kupcev (npr. prodajna mesta) jim ponujamo celovito logistično podporo (storitve skladiščenja, pakiranja in distribucije blaga), vtičnike za spletne platforme, napredne rešitve za sledenje pošiljk, prilagoditev poslovnim potrebam – rešitve po meri, prilagojene specifikam posameznih spletnih trgovin in njihovim kupcem. Navedene rešitve našim strankam omogočajo večjo učinkovitost, boljšo uporabniško izkušnjo in konkurenčnost na trgu."

Spletne trgovine so usmerjene v to, da čim bolje poznajo nakupne navade in preference spletnih kupcev, ob tem pa si želijo poenostavljenega procesa dostave, česar se v Pošti Slovenije zavedajo in nadgrajujejo aplikativne rešitve: "Sodelujemo s številnimi slovenskimi spletnimi trgovinami in jim omogočamo digitalizacijo celotnega procesa. Rešitvam, ki jih že ponujamo za enostavno povezljivost spletnih trgovin (WooCommerce, PrestaShop, Magento, ipd.) z našimi storitvami, smo dodali tudi rešitev za spletne trgovine, ki delujejo v okviru e-trgovinske platforme Shopify. Rešitev omogoča dodano funkcionalnost v upravljanju spletnih trgovin in izboljša poslovanje, spletnim kupcem pa omogoča lažjo in preglednejšo izbiro različnih možnosti dostave."

Pošti Slovenije nagrada Svetovni poštni operater leta Pošta Slovenije je junija prejela nagrado Svetovni poštni operater leta 2025, ki jo mednarodna strokovna javnost podeljuje na konferenci World Mail & Express Europe. Nagrada Best Postal Operator of the Year nagrajuje poštno organizacijo, ki je v zadnjem letu pomembno izboljšala storitve za stranke ter izkazala zgledne prakse, predanost in navdihujoče voditeljstvo. Ob nagradi za poštnega operaterja leta je Pošta Slovenije prejela tudi nagrado za najboljšo filatelistično kampanjo leta.

Foto: Shutterstock

Še en trend, značilen za spletno nakupovanje, je premik kupcev z računalnika na mobilne naprave. Če je še pred leti veljalo, da ljudje večino spletnih nakupov opravijo prek osebnega računalnika, se je tehtnica že prevesila v smer mobilnih naprav. Nakupi se večinoma opravljajo prek mobilnih aplikacij. Po raziskavi Agencije za komunikacijske storitve in omrežja o navadah spletnih kupcev 61 odstotkov ljudi nakup opravi prek telefona.