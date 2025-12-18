Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Četrtek,
18. 12. 2025,
9.16

Osveženo pred

1 ura, 19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,25

Natisni članek

Natisni članek
spletna prevara Pošta Slovenije

Četrtek, 18. 12. 2025, 9.16

1 ura, 19 minut

Pošta Slovenije s pomembnim opozorilom: Bodite previdni

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,25
Pošta Slovenije | Uporabniki naj bodo še posebej pozorni na domeno, s katere je bilo sporočilo poslano. Uradna komunikacija Pošte Slovenije je vedno poslana z elektronskega naslova, ki ima domeno @posta.si. | Foto Ana Kovač

Uporabniki naj bodo še posebej pozorni na domeno, s katere je bilo sporočilo poslano. Uradna komunikacija Pošte Slovenije je vedno poslana z elektronskega naslova, ki ima domeno @posta.si.

Foto: Ana Kovač

Na Pošti Slovenije v zadnjih dneh zaznavajo vse več primerov lažnih sporočil, ki pozivajo k ureditvi novega datuma dostave. Uporabnike opozarjajo, da gre za poskuse spletnih prevar, zato naj ne klikajo na povezave v sporočilu in ne puščajo podatkov. Takšna sporočila naj izbrišejo, nanje ne odgovarjajo in ne vnašajo podatkov o plačilnih karticah.

Kot poudarjajo na Pošti Slovenije, gre v večini takih primerov za poskuse spletnih prevar prek sporočil, ki zlorabljajo njihovo ime oz. grafično podobo in vsebujejo povezave na lažne spletne strani. Če uporabniki pričakujejo pošiljko, vendar niso prepričani, ali gre za lažno ali pravo sporočilo, lahko sami preverijo sprejemno številko na sledenje.posta.si ali v aplikaciji MojaPošta, lahko pa sporočilo kot priponko posredujejo na info@posta.si ali zadevo preverijo na telefonski številki kontaktnega centra 080 14 00.

Bodite pozorni na domeno 

Uporabniki naj bodo še posebej pozorni na domeno, s katere je bilo sporočilo poslano. Uradna komunikacija Pošte Slovenije je vedno poslana z elektronskega naslova, ki ima domeno @posta.si. Povezave v pristnih sporočilih vedno vodijo na spletne strani na domeni Pošte Slovenije, torej je na koncu URL-naslova posta.si. Prav tako Pošta Slovenije v nobenem primeru ne zahteva izključno plačila pred dostavo. Poštnina oz. odkupnina se namreč vedno lahko plača tudi ob prevzemu paketa, neposredno pismonoši, na poštnem okencu, paketomatu ali drugem prevzemnem mestu, še pojasnjujejo na pošti.

Ob tem dodajajo, da se uporabniki, ki potrebujejo pomoč kot žrtve spletne prevare, lahko obrnejo na nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT in prijavijo incident. Na Pošti Slovenije sicer vseskozi spremljajo različne vrste prevar ter objavljajo obvestila na svojih spletnih straneh in družbenih omrežjih, dodajajo.

Pošta Slovenije
Novice Sindikalna pisma podpore Gržiniču se vrstijo, nadzorniki in SDH so redkobesedni
Pošta
Novice Pošta Slovenije naj bi z odpovedjo grozila tudi sindikalistu
poštar, pismonoša
Novice Sindikat poštnih delavcev opozarja na nov primer šikaniranja zaposlenih. Pošta Slovenije navedbe zavrača.
Pošta Slovenije
Novice Tudi Pošta Slovenije začasno ustavila poštne pošiljke
spletna prevara Pošta Slovenije
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.