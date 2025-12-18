Pošta Slovenije s pomembnim opozorilom: Bodite previdni

Na Pošti Slovenije v zadnjih dneh zaznavajo vse več primerov lažnih sporočil, ki pozivajo k ureditvi novega datuma dostave. Uporabnike opozarjajo, da gre za poskuse spletnih prevar, zato naj ne klikajo na povezave v sporočilu in ne puščajo podatkov. Takšna sporočila naj izbrišejo, nanje ne odgovarjajo in ne vnašajo podatkov o plačilnih karticah.

Kot poudarjajo na Pošti Slovenije, gre v večini takih primerov za poskuse spletnih prevar prek sporočil, ki zlorabljajo njihovo ime oz. grafično podobo in vsebujejo povezave na lažne spletne strani. Če uporabniki pričakujejo pošiljko, vendar niso prepričani, ali gre za lažno ali pravo sporočilo, lahko sami preverijo sprejemno številko na sledenje.posta.si ali v aplikaciji MojaPošta, lahko pa sporočilo kot priponko posredujejo na info@posta.si ali zadevo preverijo na telefonski številki kontaktnega centra 080 14 00.

Bodite pozorni na domeno

Uporabniki naj bodo še posebej pozorni na domeno, s katere je bilo sporočilo poslano. Uradna komunikacija Pošte Slovenije je vedno poslana z elektronskega naslova, ki ima domeno @posta.si. Povezave v pristnih sporočilih vedno vodijo na spletne strani na domeni Pošte Slovenije, torej je na koncu URL-naslova posta.si. Prav tako Pošta Slovenije v nobenem primeru ne zahteva izključno plačila pred dostavo. Poštnina oz. odkupnina se namreč vedno lahko plača tudi ob prevzemu paketa, neposredno pismonoši, na poštnem okencu, paketomatu ali drugem prevzemnem mestu, še pojasnjujejo na pošti.

Ob tem dodajajo, da se uporabniki, ki potrebujejo pomoč kot žrtve spletne prevare, lahko obrnejo na nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT in prijavijo incident. Na Pošti Slovenije sicer vseskozi spremljajo različne vrste prevar ter objavljajo obvestila na svojih spletnih straneh in družbenih omrežjih, dodajajo.