V Sindikatu delavcev prometa in zvez Slovenije (SDPZ) opozarjajo na sistemske in ponavljajoče se kršitve delovne zakonodaje ter neustrezen odnos do zaposlenih na Pošti Slovenije. Ministrstvo za delo pozivajo k pospešitvi postopkov nadzora, ki so jih nedavno sprožili pri inšpektoratu za delo ter pri Zagovorniku načela enakosti. V Pošti Slovenije navedbe sindikata zavračajo in izpostavljajo, da pravice zaposlenih in načela socialnega dialoga dosledno spoštujejo.

Kot je na novinarski konferenci v Ljubljani izpostavila Saška Kiara Kumer, generalna sekretarka SDPZ, ki deluje pod okriljem Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, ne morejo več govoriti o kršitvah, ki so naključne, ampak predstavljajo ustaljen vzorec delovanja delodajalca. "Ker gre za delodajalca, ki je v lasti države, ki izvaja servis za vse državljane, je še posebej skrb vzbujajoče, da prav tak delodajalec ne spoštuje temeljnih delovnopravnih standardov," je opozorila.

Med konkretnimi kršitvami delovne zakonodaje je predsednik odbora za pošto pri SDPZ Peter Helbl izpostavil sistematično kršenje pravice zaposlenih do 30-minutnega odmora med delovnim časom, kot jo določa zakon o delovnih razmerjih. "Ne gre za posamične primere, temveč za ponavljajočo se prakso, pri kateri so zaposleni prisiljeni delati neprekinjeno osem ur ali več brez možnosti odmora. Delodajalca smo na to nepravilnost večkrat izrecno opozorili, zlasti v primerih, ko organizira izobraževanja in delavnice za zaposlene," je dejal.

Nedopustni pritiski na zaposlene v času bolniške odsotnosti

V teh primerih Pošta Slovenije namreč ne zagotovi nadomeščanja, temveč organizira delo na način, da zaposleni, ki je napoten na izobraževanje, na pošti opravi krajši delovni čas, preostalo delovno obveznost do zaključka dneva pa opravi drugi zaposleni. "To pomeni, da zaposlena oseba, ki ostane sama, nima nobene realne možnosti koristiti zakonsko določenega odmora za malico," je ponazoril. Dodal je, da se enaka praksa ponavlja tudi v času koriščenja letnih dopustov, saj delodajalec ne razpolaga z zadostnim številom rezervnih zaposlenih, ki bi nadomeščali odsotne na poštah.

Med konkretnimi kršitvami delovne zakonodaje je predsednik odbora za pošto pri SDPZ Peter Helbl izpostavil sistematično kršenje pravice zaposlenih do 30-minutnega odmora med delovnim časom, kot jo določa zakon o delovnih razmerjih. Foto: STA

V sindikatu opozarjajo tudi na po njihovem mnenju nedopustne pritiske na zaposlene v času bolniške odsotnosti. Ti so v tem obdobju po Helblovih besedah deležni SMS-sporočil, opominov in pritiskov nadrejenih.

Kumer pa je izpostavila nezakonito določanje rokov za izrabljanje letnega dopusta, saj je Pošta Slovenije zaposlenim enostransko določila rok za izrabo preostanka letnega dopusta za lansko leto do 31. marca. "Zakon jasno določa, da se preostanek letnega dopusta lanskega leta izrabi najpozneje do 30. junija naslednjega leta in seveda v dogovoru z delodajalcem, dogovor pa pomeni dialog in usklajevanje, ne pa enostranskega ukaza," je dodala.

Predsednica sindikata Pošte SDPZ v enoti Koper Majda Stubelj je medtem opozorila na zlorabo instituta pisnega opozorila pred odpovedjo v primeru njihovega sindikalnega zaupnika. "Naš sindikalni zaupnik je skupaj z mano delodajalca večkrat opozoril na nepravilnosti, neenako obravnavo, pomanjkanje jasnih navodil in neprimerne odnose na dotični pošti. Namesto reševanja težav dialoga ni bilo, organizacija dela pa se ni izboljšala. Edini odziv delodajalca so bila pisna opozorila pred odpovedjo," je razmere opisala Stubelj.

Po njenih opozorilih se tovrstne prakse ne uporabljajo kot zakonit disciplinski ukrep, temveč kot orodje pritiska in discipliniranja zaposlenih, ki opozarjajo na nepravilnosti. "V odločbah o pisnih opozorilih delodajalec zagovarja neprimerno komunikacijo nadrejenih, vključno z izjavo o leglu lažnivcev. Zaposleni so to izjavo doživeli kot žaljivo in ponižujočo, delodajalec pa jo je opravičil z razlago, da je bila vzeta iz konteksta," je navedla sindikalistka in izpostavila tudi izvajanje povračilnih ukrepov, kot so kazenske premestitve na druge pošte.

Nedelovanje v skladu s certifikatom družini prijazno podjetje

Po navedbah SDPZ Pošta Slovenije v praksi tudi ne izvaja ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja v skladu s certifikatom družini prijazno podjetje, ki ga je pridobila novembra lani. "Ravno v petek je bila delavka, ki koristi starševski skrajšan delovni čas zaradi varstva in nege otroka, z danes na jutri premeščena na drugo pošto, kar pomeni tveganje za spremembo delovnega časa in neposreden poseg v družinsko življenje," je ponazorila Stubelj.

Podporo SDPZ so danes izrazili tudi v Sindikatu poštnih delavcev (SPD). "Očitno je vodstvo Pošte odločeno nadaljevati ustrahovanje predstavnikov delavcev, kar smo v preteklosti že občutili tudi v SPD, ko so naši člani prejeli opozorila pred odpovedjo. Na žalost imamo vodstvo, ki se namesto s prihodnostjo našega podjetja ukvarja s svojim obstojem po načelu deli in vladaj. To pa počne v času, ko je naše podjetje pred verjetno največjimi izzivi glede negotove prihodnosti poštnih storitev. Namesto aktivnih prizadevanj za ohranitev poštne infrastrukture in ponujanja novih storitev našim strankam se vodstvo raje ukvarja s prerazporejanjem zaposlenih in kaznovanjem vseh, ki opozarjajo na nevzdržnost razmer za zaposlene," so izpostavili.

Vodstvo pošte ob tem pozivajo, naj preneha nepotrebne napetosti, saj da sindikalnih predstavnikov ne bo utišalo.

Ministrstvo za delo medtem ostro obsoja vsako kršitev delovne zakonodaje, še posebej v podjetjih v državni lasti, ki bi morala "s svojim delovanjem predstavljati zgled spoštovanja pravic zaposlenih in odgovornega upravljanja". Od inšpektorata pričakuje, da bo na Pošti opravil ustrezen nadzor in sprejel potrebne ukrepe.

Pošta Slovenije: Posploševanje enega primera na celotno podjetje je nedopustno

V Pošti Slovenije ostro zanikajo sistemske in ponavljajoče se kršitve, kot jih izpostavlja sindikat, sploh ob dejstvu, da je bila "novinarska konferenca sindikata sklicana zaradi izsiljevanja delodajalca, da spremeni odločitev v individualnih primerih, vezanih na eno poštno poslovalnico, in sicer predvsem odločitev v primeru sindikalnega zaupnika SDPZ". Kot zagotavljajo, pri svojem delovanju dosledno spoštujejo pravice zaposlenih, sindikalno delovanje in načela socialnega dialoga.

"Ob tem velja jasno poudariti, da socialni dialog ne pomeni, da so kršitve pravil ali postopkov lahko prezrte, če gre za člane sindikata ali delavce, ki so blizu osebam, ki so člani sindikata – zakon in notranja pravila veljajo za vse enako," dodajajo. Nedopustno, neupravičeno in napačno pa se jim zdi posploševanje in raztezanje enega primera na celotno podjetje, saj da se s tem ustvarja občutek, da Pošta Slovenije zavestno krši zakonodajo, kar pa po njihovih navedbah ne drži. "Pošta je dober delodajalec, ki sledi vsem zakonskim določilom za dobrobit zaposlenih, jih poskuša nadgraditi, kjer je to možno, predvsem pa zagotavlja varno delovno okolje, posledično je zaradi individualnega primera delati sistemski problem najmanj nekorektno," so poudarili.

Pošta Slovenije od sindikalnih predstavnikov pričakuje konstruktivno sodelovanje, da so zgled pri delu in da pristopijo k reševanju težav na ustrezen način. Foto: Ana Kovač

Hkrati zavračajo tudi očitke sindikata o diskriminaciji in neenakopravni obravnavi zaposlenih. "Kadar so zaposleni deležni kakršnihkoli ukrepov, so ti posledica ravnanj zaposlenih, ki niso v skladu s pogodbo o zaposlitvi in navodilom za delo ter nikoli niso vezani za nobeno drugo osebno okoliščino posameznega delavca. Je pa res, da v vsakem primeru, kadar gre za člana posameznega sindikata, nam ta očita ukrepanje zaradi članstva v posameznem sindikatu, ne glede na kršitve, ki jih je delavec storil. Sindikat se generalno postavi v bran svojemu članu, četudi je nesporno dejstvo, da je ta kršil pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja, pritiska na delodajalca, grozi s sankcijami, če delovnopravne sankcije zoper konkretnega delavca ne bodo odpravljene. Vse navedeno je nedopustno," so zapisali v odzivu.

Prav tako na Pošti zavračajo očitke o izvajanju povračilnih ukrepov zaradi opozarjanja na nepravilnosti. "Izvedene premestitve niso povračilni ukrepi, ampak skrb za vse zaposlene, kar je konec koncev ena izmed dolžnosti vsakega delodajalca. V primerih, ko celoten kolektiv prosi za pomoč, tudi za premestitev določenega konkretnega zaposlenega, je delodajalec dolžan odreagirati in urediti razmere na posamezni lokaciji, oddelku ali poštni poslovalnici, kajti vsi delavci si zaslužijo delati v varnih delovnih razmerah, v dobrem in spoštljivem okolju, ne le člani sindikata. In v takih primerih, ko posameznik povzroča razdor v kolektivu, v kolektiv vnaša nemir in konflikte, delodajalec tudi odreagira, ker je dolžan zaščititi vse svoje zaposlene," so pojasnili.

Glede očitkov o neizpolnjevanju ukrepov za lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja pa na Pošti pojasnjujejo, da do sedaj sprejeti ukrepi ne prepovedujejo premeščanja zaposlenih, ki imajo otroke, saj bi s tem zelo otežili organizacijo dela. "Pošta Slovenije pa želi, in o tem smo izobraževali tudi vodje, da skrbstvene obveznosti zaposlenih upoštevajo, kadar je to izvedljivo," so dodali.

Pošta Slovenije od sindikalnih predstavnikov pričakuje konstruktivno sodelovanje, da so zgled pri delu in da pristopijo k reševanju težav na ustrezen način. "V konkretnem primeru gre za izsiljevanje za ureditev položaja sindikalnega zaupnika, kot si ga je delavec zamislil, in prikazovanje individualnega primera kot sistemske težave oziroma kršitve. Gre za absolutno nedovoljen pritisk na delodajalca, ki ga delodajalec ne bo dopustil," so podčrtali v podjetju.