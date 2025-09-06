Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
P. P., STA

Sobota,
6. 9. 2025,
16.29

Osveženo pred

1 ura, 12 minut

Donald Trump pošta carine

Sobota, 6. 9. 2025, 16.29

1 ura, 12 minut

Tudi Pošta Slovenije začasno ustavila poštne pošiljke

Avtorji:
P. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,27
Pošta Slovenije | Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa je konec avgusta odpravila oprostitev plačila dajatev za manjše pošiljke, ki prihajajo v ZDA, kar je povzročilo velik kaos. | Foto Pošta Slovenije

Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa je konec avgusta odpravila oprostitev plačila dajatev za manjše pošiljke, ki prihajajo v ZDA, kar je povzročilo velik kaos.

Foto: Pošta Slovenije

Poštni promet v ZDA je upadel za več kot 80 odstotkov, pri čemer je 88 držav v celoti ali delno prekinilo poštne storitve v ZDA, je danes sporočila Svetovna poštna zveza. Do upada prometa prihaja po tem, ko je Washington uvedel nove carine oz. odpravil oprostitev plačila dajatev za manjše pošiljke.

Svetovna poštna zveza, sicer specializirana organizacija Združenih narodov s sedežem v Bernu, šteje skoraj 200 članic. Določa pravila za mednarodno izmenjavo pošte, nudi tehnično pomoč ter spodbuja in izboljšuje poštne storitve.

Trenutno zveza razvija tehnične rešitve, s katerimi bo pošta znova začela nemoteno potovati v ZDA, je po poročanju AFP sporočil njen generalni direktor Masahiko Metoki.

Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa je konec avgusta odpravila oprostitev plačila dajatev za manjše pošiljke, ki prihajajo v ZDA.

Več pošt po svetu, tudi Pošta Slovenije, se je zaradi nejasnosti glede tega ukrepa odločilo, da začasno ustavijo nekatere poštne pošiljke v ZDA.

Podoben ukrep so sprejele tudi nekatere druge pošte - denimo v Avstriji, Avstraliji, Belgiji, na Danskem, v Franciji, Nemčiji, Indiji in na Novi Zelandiji.

