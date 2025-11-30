Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Nedelja,
30. 11. 2025,
10.39

Osveženo pred

42 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,18

Natisni članek

Natisni članek
prometna nesreča

Nedelja, 30. 11. 2025, 10.39

42 minut

Pri Bakovcih povozil pešca in pobegnil, policisti so ga izsledili

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,18
policijski trak | Fotografija je simbolična. | Foto STA

Fotografija je simbolična.

Foto: STA

Pomurski policisti so izsledili voznika, ki je pri Bakovcih trčil v pešca in odpeljal s kraja nesreče, ne da bi poškodovanemu nudil pomoč.

V soboto okoli 17. ure je na cesti iz Bakovcev proti Dokležovju prišlo do prometne nesreče, v kateri je bil hudo poškodovan pešec. Zaenkrat neznani voznik osebnega avtomobila znamke Ford je na navedeni lokalni cesti v bližini odcepa za stari mlin trčil v pešca in s kraja odpeljal, ne da bi poškodovanemu nudil pomoč.

Policisti so povzročitelja prometne nesreče pozneje izsledili.

prometna nesreča
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.