Pri Bakovcih povozil pešca in pobegnil, policisti so ga izsledili

Pomurski policisti so izsledili voznika, ki je pri Bakovcih trčil v pešca in odpeljal s kraja nesreče, ne da bi poškodovanemu nudil pomoč.

V soboto okoli 17. ure je na cesti iz Bakovcev proti Dokležovju prišlo do prometne nesreče, v kateri je bil hudo poškodovan pešec. Zaenkrat neznani voznik osebnega avtomobila znamke Ford je na navedeni lokalni cesti v bližini odcepa za stari mlin trčil v pešca in s kraja odpeljal, ne da bi poškodovanemu nudil pomoč.

Policisti so povzročitelja prometne nesreče pozneje izsledili.