Nika Prevc po napaki izjemno motivirana

Po sobotni tekmi svetovnega pokala smučark skakalk v Engelbergu v Švici je Nika Prevc obžalovala nekoliko slabši doskok (brez telemarka), ki ji je bržčas tudi odnesel zmago. Te se je veselila odlična Japonka in vodilna skakalka sezone Nozomi Marujama, ki je pred Prevc slavila z vsega 1,7 točke prednosti. Nika je včeraj povedala, da jo je napaka pri doskoku le še dodatno podžgala za drugo posamično tekmo na isti skakalnici. Skakalke se bodo ob 10.15 podale v kvalifikacije, tekma pa bo ob 11.30.

Poleg Nike Prevc in Nike Vodan, ki sta v sobotoedini iz slovenske ekipe dobili nove točke svetovnega pokala, se bodo poskušale skozi kvalifikacije na tekmo prebiti še Tinkara in Katra Komar ter Maja Kovačič.

V skupnem seštevku svetovnega pokala po devetih tekmah zanesljivo vodi Nozomi Marujama s 770 točkami. Sledi ji Prevc s 616 točkami. Marujama je v tej sezoni dosegla že pet zmag, Nika Prevc tri.

Po tekmi v Engelbergu skakalke čaka novoletna turneja s preizkušnjama v Garmisch-Partenkirchnu (31,. december) in Oberstdorfu (1. januarja).

Smučarski skoki, Engelberg, nedeljska tekma (ž), kvalifikacije in tekma: