Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., S. K.

Sobota,
20. 12. 2025,
17.47

Osveženo pred

10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 2,79

Natisni članek

Natisni članek
Rok Oblak Timi Zajc Timi Zajc Anže Lanišek Anže Lanišek Domen Prevc Domen Prevc Engelberg smučarski skoki

Sobota, 20. 12. 2025, 17.47

10 minut

Smučarski skoki, Engelberg (m)

Še peta zaporedna zmaga neverjetnega Domna Prevca!

Avtorji:
A. T. K., S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 2,79
Domen Prevc | Domen Prevc se je s peto zaporedno zmago še utrdil na vrhu skupnega seštevka svetovnega pokala. | Foto Guliverimage

Domen Prevc se je s peto zaporedno zmago še utrdil na vrhu skupnega seštevka svetovnega pokala.

Foto: Guliverimage

Domen Prevc je zmagovalec sobotne posamične tekme svetovnega pokala smučarjev skakalcev v Engelbergu v Švici. Vodilni skakalec sezone je tako prišel do svoje pete zaporedne zmage, sedme zaporedne slovenske, saj je pred Prevčevo serijo dvakrat zmagal že Anže Lanišek. Ta je bil danes deveti, še tretji slovenski finalist Timi Zajc pa 11. Prevcu sta družbo na stopničkah delala Nemec Felix Hoffmann in Japonec Ren Nikaido.

Nika Prevc
Sportal Nika Prevc v Engelbergu za las ostala brez zmage

Zaključek finalne serije prve posamične tekme v Engelbergu je bil silno napet, s tekmovalci pa se je malce poigral tudi veter. Ko je četrti po prvi seriji, Nemec Felix Hoffmann, v finalu naletel na odlične pogoje in poletel 141 metrov, mu je Domen Prevc odgovoril s še meter daljšim skokom in nato je bilo vse odvisno od vodilnih Japoncev po prvi seriji, Rena Nikaida in Rjojuja Kobajašija. Ta sta imela težje vetrovne razmere, Nikaido je še rešil mesto na stopničkah, Kobajaši pa je zdrsnil na končno šesto mesto.

"Danes je bila zelo težka tekma. Včeraj sem v kvalifikacijah naredil napako, zato sem bil danes še toliko bolj osredotočen. Dobil sem opozorilo, da vsega lepega kar se mi v zadnjem času dogaja ne smem jemati kot nekaj samoumevnega. Težko je bilo skakati v teh pogojih. Danes sem se počutil dobro in sem čutil veliko moči. Bilo je zahtevno za vse nas skakalce, ker je veter ves čas spreminjal smer," je v prvem odzivu za organizatorje dejal Prevc. "Zelo dobro sem se počutil vse od jutra, noge so bile eksplozivne, bil sem gibljiv. Danes sem lažje ostal osredotočen na svoje delo," pa je povedal za TV Slovenija.

Do točk svetovnega pokala sta danes prišla še dva Slovenca, Anže Lanišek je bil deveti, Timi Zajc 11. Rok Oblak je tekmo končal po prvi seriji na 40, mestu, Lovro Kos je obtičal že v petkovih kvalifikacijah. 

Prevc je prišel še do svoje pete zaporedne zmage, 14. posamične v svetovnem pokalu, za slovensko reprezentanco pa je bila današnja že sedma po vrsti, saj je pred izjemnim Prevčevim nizom dvakrat (v Falunu in Ruki) na najvišjo stopničko stopil Lanišek.  

Prevc je še povečal prednost v skupnem seštevku svetovnega pokala; zdaj ima že 219 točk prednosti pred Kobajašijem na drugem mestu, tretji je Lanišek, ki zaostaja za 282 točk.

V nedeljo na istem prizorišču sledi še zadnja tekma pred prvim vrhuncem sezone, novoletno turnejo štirih skakalnic.

Izidi, Engelberg:

1. Domen Prevc (Slo)              330,2 točke (138,5/142 m)
2. Felix Hoffmann (Nem)           326,4 (138/141)
3. Ren Nikaido (Jap)              318,1 (141,5/129,5)
4. Philipp Raimund (Nem)          315 (138/135)
5. Jonas Schuster (Avt)           314,9 (139/134)
6. Rjoju Kobajaši (Jap)          314,1 (138/131)
...
9. Anže Lanišek (Slo)             301,4 (134/131)
11. Timi Zajc (Slo)                298 (122,5/134)
...

- brez finala: 40. Rok Oblak (Slo);
- brez tekme: Lovro Kos (Slo);

Svetovni pokal (10/33):

1. Domen Prevc (Slo)             770 točk
2. Rjoju Kobajaši (Jap)         551
3. Anže Lanišek (Slo)            488
4. Philipp Raimund (Nem)         450
5. Ren Nikaido (Jap)             433
6. Daniel Tschofenig (Avt)       341
. Stefan Kraft (Avt)            341
...
15. Timi Zajc (Slo)               158
36. Rok Oblak (Slo)                25
...

Pokal narodov:

1. Avstrija                     1741
2. Slovenija                    1616
3. Japonska                     1466
...

Domen Prevc
Sportal Rumeni Domen Prevc: Stvari niso samoumevne
Halvor
Sportal Skakalni as se je poročil
Domen Prevc, Engelberg
Sportal Prevc odličen na treningih, v kvalifikacijah malo manj, Nemec razred zase
Rok Oblak Timi Zajc Timi Zajc Anže Lanišek Anže Lanišek Domen Prevc Domen Prevc Engelberg smučarski skoki
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.