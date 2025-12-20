Še peta zaporedna zmaga neverjetnega Domna Prevca!

Domen Prevc je zmagovalec sobotne posamične tekme svetovnega pokala smučarjev skakalcev v Engelbergu v Švici. Vodilni skakalec sezone je tako prišel do svoje pete zaporedne zmage, sedme zaporedne slovenske, saj je pred Prevčevo serijo dvakrat zmagal že Anže Lanišek. Ta je bil danes deveti, še tretji slovenski finalist Timi Zajc pa 11. Prevcu sta družbo na stopničkah delala Nemec Felix Hoffmann in Japonec Ren Nikaido.

Zaključek finalne serije prve posamične tekme v Engelbergu je bil silno napet, s tekmovalci pa se je malce poigral tudi veter. Ko je četrti po prvi seriji, Nemec Felix Hoffmann, v finalu naletel na odlične pogoje in poletel 141 metrov, mu je Domen Prevc odgovoril s še meter daljšim skokom in nato je bilo vse odvisno od vodilnih Japoncev po prvi seriji, Rena Nikaida in Rjojuja Kobajašija. Ta sta imela težje vetrovne razmere, Nikaido je še rešil mesto na stopničkah, Kobajaši pa je zdrsnil na končno šesto mesto.

"Danes je bila zelo težka tekma. Včeraj sem v kvalifikacijah naredil napako, zato sem bil danes še toliko bolj osredotočen. Dobil sem opozorilo, da vsega lepega kar se mi v zadnjem času dogaja ne smem jemati kot nekaj samoumevnega. Težko je bilo skakati v teh pogojih. Danes sem se počutil dobro in sem čutil veliko moči. Bilo je zahtevno za vse nas skakalce, ker je veter ves čas spreminjal smer," je v prvem odzivu za organizatorje dejal Prevc. "Zelo dobro sem se počutil vse od jutra, noge so bile eksplozivne, bil sem gibljiv. Danes sem lažje ostal osredotočen na svoje delo," pa je povedal za TV Slovenija.

Do točk svetovnega pokala sta danes prišla še dva Slovenca, Anže Lanišek je bil deveti, Timi Zajc 11. Rok Oblak je tekmo končal po prvi seriji na 40, mestu, Lovro Kos je obtičal že v petkovih kvalifikacijah.

Prevc je prišel še do svoje pete zaporedne zmage, 14. posamične v svetovnem pokalu, za slovensko reprezentanco pa je bila današnja že sedma po vrsti, saj je pred izjemnim Prevčevim nizom dvakrat (v Falunu in Ruki) na najvišjo stopničko stopil Lanišek.

Prevc je še povečal prednost v skupnem seštevku svetovnega pokala; zdaj ima že 219 točk prednosti pred Kobajašijem na drugem mestu, tretji je Lanišek, ki zaostaja za 282 točk.

V nedeljo na istem prizorišču sledi še zadnja tekma pred prvim vrhuncem sezone, novoletno turnejo štirih skakalnic.