PSG prvič po bolečem izpadu, Lens napada rekord

Danes bosta v francoskem prvenstvu odigrani dve tekmi. Najprej bo Monaco brez poškodovanega Paula Pogbaja gostil Lorient, nato pa se obeta poslastica 18. kroga na Parku princev, kjer bo PSG pričakal četrtouvrščeni Lille. Izbranci Luisa Enriqueja bi se lahko z zmago zavihteli na vrh najmanj do sobote, ko bo vodilni Lens doma napadal klubski rekord proti Auxerru. Tretjeuvrščeni Marseille odhaja k Angersu, v sklepnem dejanju kroga pa bo Lyon, kateremu se je nedavno pridružil brazilski napadalec Endrick, v nedeljo gostil Brest.

Branilec naslova PSG bo danes zaigral prvič po presenetljivem izpadu iz pokalnega tekmovanja, ko je doma ostal praznih rok proti mestnemu tekmecu Parisu. Parižani ne bodo mogli računati na Joaa Nevesa in Achrafa Hakimija, gostje pa bodo pogrešali kapetana Benjamina Andreja. PSG ni izgubil proti Lillu že pet let.

Joao Neves ne bo nastopil danes proti Lillu. Foto: Reuters

Vodilni Lens, ki za razliko od PSG še vztraja v boju za dvojno krono, bo v soboto gostil Auxerre. Lens bo naskakoval klubski rekord, saj bi lahko nanizal deset zmag v vseh tekmovanjih.

Francosko prvenstvo, 18. krog:

Petek, 16. januar:

Sobota, 17. januar:

Nedelja, 18. januar:

Lestvica: