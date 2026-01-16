Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Petek,
16. 1. 2026,
15.02

28 minut

Francosko prvenstvo, 18. krog

PSG prvič po bolečem izpadu, Lens napada rekord

Avtor:
R. P.

PSG bo nastopil prvič po šokantnem izpadu v pokalu.

PSG bo nastopil prvič po šokantnem izpadu v pokalu.

Foto: Reuters

Danes bosta v francoskem prvenstvu odigrani dve tekmi. Najprej bo Monaco brez poškodovanega Paula Pogbaja gostil Lorient, nato pa se obeta poslastica 18. kroga na Parku princev, kjer bo PSG pričakal četrtouvrščeni Lille. Izbranci Luisa Enriqueja bi se lahko z zmago zavihteli na vrh najmanj do sobote, ko bo vodilni Lens doma napadal klubski rekord proti Auxerru. Tretjeuvrščeni Marseille odhaja k Angersu, v sklepnem dejanju kroga pa bo Lyon, kateremu se je nedavno pridružil brazilski napadalec Endrick, v nedeljo gostil Brest.

Branilec naslova PSG bo danes zaigral prvič po presenetljivem izpadu iz pokalnega tekmovanja, ko je doma ostal praznih rok proti mestnemu tekmecu Parisu. Parižani ne bodo mogli računati na Joaa Nevesa in Achrafa Hakimija, gostje pa bodo pogrešali kapetana Benjamina Andreja. PSG ni izgubil proti Lillu že pet let.

Joao Neves ne bo nastopil danes proti Lillu.

Vodilni Lens, ki za razliko od PSG še vztraja v boju za dvojno krono, bo v soboto gostil Auxerre. Lens bo naskakoval klubski rekord, saj bi lahko nanizal deset zmag v vseh tekmovanjih.  

Francosko prvenstvo, 18. krog:

Petek, 16. januar:

Sobota, 17. januar:

Nedelja, 18. januar:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

11 - Greenwood (Marseille)
10 - Panichelli (Strasbourg)
- Lepaul (Rennes)
- Šulc (Lyon)
- Edouard (Lens), Said (Lens)
- Del Castillo (Brest), Diop (Nice), Kebbal (Paris), Sinayoko (Auxerre)

