Četrtek, 8. 1. 2026, 19.30
15 minut
Francoski superpokal 2026
V živo: Dembele PSG približal prvi lovoriki v letu 2026
PSG in Marseille se v Kuvajtu borita za prvo lovoriko v letošnjem letu. Parižani so v lanskem finalu z 1:0 v Dohi ugnali Monaco, edini gol je dosegel Ousmane Dembele. Dobitnik zlate žoge je ekipo iz prestolnice v vodstvo popeljal tudi tokrat. Marseille je v letošnji sezoni PSG-ju zadal enega od dveh porazov.
PSG je pred letom dni že trinajstič osvojil francosko superpokalno lovoriko. Lyon ima v tem tekmovanju osem naslovov, Reims in St. Etienne po pet, Monaco štiri, Nantes, Bordeaux in Marseille po tri, Nice, Rennes, Lille, Sedan, Bastia in Le Havre pa po enega.