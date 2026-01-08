Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ž. L.

Četrtek,
8. 1. 2026,
19.30

15 minut

Ousmane Dembele francoski superpokal Marseille PSG

Četrtek, 8. 1. 2026, 19.30

15 minut

Francoski superpokal 2026

V živo: Dembele PSG približal prvi lovoriki v letu 2026

Ž. L.

PSG, Ousmane Dembele | PSG je z zmago v superpokalu lani začel pohod do osvojenih šestih lovorik v koledarskem letu. | Foto Gulliverimage

PSG je z zmago v superpokalu lani začel pohod do osvojenih šestih lovorik v koledarskem letu.

Foto: Gulliverimage

PSG in Marseille se v Kuvajtu borita za prvo lovoriko v letošnjem letu. Parižani so v lanskem finalu z 1:0 v Dohi ugnali Monaco, edini gol je dosegel Ousmane Dembele. Dobitnik zlate žoge je ekipo iz prestolnice v vodstvo popeljal tudi tokrat. Marseille je v letošnji sezoni PSG-ju zadal enega od dveh porazov.

Ousmane Dembele
PSG je pred letom dni že trinajstič osvojil francosko superpokalno lovoriko. Lyon ima v tem tekmovanju osem naslovov, Reims in St. Etienne po pet, Monaco štiri, Nantes, Bordeaux in Marseille po tri, Nice, Rennes, Lille, Sedan, Bastia in Le Havre pa po enega.

Francoski superpokal, 2025/26:

Ousmane Dembele francoski superpokal Marseille PSG
