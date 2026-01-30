V noči na petek je bilo v ligi NBA odigranih osem tekem. V Dallasu se je pisala zgodovina, v ospredju pa sta bila novinca, nekdanja soigralca na univerzi Duke, Cooper Flagg (Dallas) in Kon Knueppel (Charlotte). Prvi je dosegel kar 49 točk in popravil 46 let star strelski najstniški rekord v ligi NBA, drugi pa jih je dal 34, kar je njegov rekord v ligi NBA, po tekmi pa je bil lahko bolj zadovoljen od Flagga, saj je postavil končni rezultati in odločil zmagovalca. Charlotte je premagal Dallas s 123:121 in prvič po letu 2023 proslavljal peto zaporedno zmago, Mavericksi pa so doživeli tretji zaporedni poraz in prejeli nov udarec v boju za končnico, saj so na zahodu padli na 12. mesto. Minnesota je ugnala vodilno Oklahomo (123:111), Washington, naslednji tekmec Dončićevih Lakersov, pa je bil boljši od Milwaukeeja (109:99). Nastop Luke Dončića v noči na soboto je zaradi bolečin v levem gležnju pod vprašajem.

Srečanje v Dallasu je potekalo v znamenju dveh novincev, pred katerima je zelo svetla prihodnost. Nekdanja soigralca na univerzi Duke Cooper Flagg (Dallas) in Kon Knueppel (Charlotte) spadata med največje kandidate za osvojitev priznanja najboljšega novinca sezone, tokrat pa sta se prvič pomerila v ligi NBA. Flagg je star 19, Knueppel pa 20 let.

Vrhunci srečanja v Dallasu:

Po tekmi, na kateri so padli številni rekordi, se je zmage veselil mladi košarkar Charlotta (123:121). Dosegel je 34 točk, največ v karieri. Štiri sekunde pred koncem je odločil zmagovalca s črte prostih metov, pred tem pa dosegel kar osem trojk in postavil rekord franšize, kar se tiče števila zadetih trojk na tekmi lige NBA, ko je govora o novincih.

Glede rekordov pa je imel marsikaj še več za povedati njegov nekdanji soigralec pri Duku. Flagg, lanskoletni junak nabora lige NBA, je ponudil novo fantastično predstavo. Bil je neustavljiv, dosegel kar 49 točk, s tem pa tudi postavil nov rekord v ligi NBA. Pred tem je največ točk kot novinec dosegel Cliff Robinson. Leta 1980 je za New Jersey proti Detroitu dosegel 45 točk, skoraj polovico stoletja pozneje pa jih je Flagg nasul Charlottu izjemnih 49. To je storil ob zelo natančnem metu iz igre 20/29, dodal pa še 10 skokov. A tudi to ni zadoščalo za zmago Dallasu. V zadnjem napadu je skušal izsiliti podaljšek, a ni bil uspešen.

Trener Dallasa Kidd: Nimamo izbire, to je edini način

Kon Knueppel je v prvem medsebojnem dvoboju v ligi NBA premagal Cooperja Flagga, čeprav je slednji dosegel kar 49 točk. Foto: Reuters Mavericksi so tako doživel nov udarec v lovu na končnico. Po tretjem zaporednem porazu je njihov izkupiček 19-29, ki v zahodni konferenci zadošča le za 12. mesto, tako da bi lahko Dallas še drugo sezono zapored ostal brez končnice. Trener Jason Kidd priznava, da je letošnja sezona za zdaj predvsem dragoceno nabiranje izkušenj.

"V ekipi nimamo nobenih zvezdnikov, Cooper Flagg in fantje igrajo hitro, ne čakajo na nikogar. Nimajo Anthonyja Davisa, da bi ga iskali v vsakem napadu. Igrajo drug za drugega," je trenutno stanje v svoji zasedbi razlagal Jason Kidd. ''Nimamo izbire, to je edini način, moramo igrati hitro. Upamo pa, da bo igra lažja, ko se vrnejo Davis, Kyrie Irving in preostali fantje, da ne bo to vedno naša edina rešitev," je dejal Kidd po porazu z Minnesoto, nato pa na dramatičnem domačem srečanju s Charlottom znova ostal brez zmage (121:123).

Pri Charlottu sta poleg Knueppla v napadu izstopala še Brandon Miller (23), ki je devetič zapored presegel mejo 20 točk, in LaMelo Ball (22), ki je pristavil še devet asistenc. Pri Dallasu je "rezervist" Klay Thompson dosegel 16 točk. Za tri točke je zadel štiri od 11 metov.

Mark Aguirre je peti košarkar z upokojenim dresom pri Dallasu. Pri Mavericksih je igral med letoma 1981 in 1989, nato pa se preselil k Detroitu, s katerim je dvakrat postal prvak. Foto: Reuters

Na srečanju v Dallasu je bilo svečano ob polčasu, ko so upokojili znamenito številko 24, ki jo je pri Mavericksih nosil Mark Aguirre. Ta je bil vse do Flagga edini košarkar, ki je prišel k Dallasu kot št. 1 nabora lige NBA. Postal je šele peti košarkar Dallas z upokojenim dresom. Pred njim so omenjeno čast doživeli Dirk Nowitzki, Rolando Blackman, Derek Harper in Brad Davis. Aguirre je s 13.390 točkami tretji najboljši strelec Dallasa vseh časov.

Minnesota premagala prvake lige NBA

Košarkarji Minnesote so bili boljši od vodilne ekipe Oklahoma City Thunder (123:111). Zmago so si priigrali na krilih izvrstnega strelskega večera v metu za tri točke. Zadeli so jih 22 od 47, kar znaša solidnih 46,8 odstotkov. S tem so izenačili največje število zadetih trojk na tekmi v tej sezoni. Pri zmagovalcih je največ točk dosegel Anthony Edwards (26), pri poražencih pa Shai Gilgeous-Alexander (30), ki na lestvici najboljših strelcev tekmovanja zaostaja le za Luko Dončićem.

Branilec naslova Oklahoma, za katerega je prvič po 16 tekmah zaigral center Isaiah Hartenstein, je doživel 11. poraz v tej sezoni. Na zadnjih štirih srečanjih v ligi NBA so Thunder izgubili kar trikrat.

