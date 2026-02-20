Prekrasne novice iz Los Angelesa, navijači Luke Dončića so navdušeni!

Po All-Star tekmi in tradicionalnem nekajdnevnem odmoru se je v noči na petek nadaljeval boj v ligi NBA. Na sporedu je bilo kar deset tekem, v pogonu pa še ni bilo Los Angeles Lakersov, ki jih naslednja preizkušnja čaka v noči na soboto. Sodeč po napovedih iz tabora Jezernikov bodo takrat nastopili vsi najboljši igralci. Šele 11. v tej sezoni bodo združili moči Luka Dončić, LeBron James in Austin Reaves, ki naj bi končno zaigral s polno minutažo. Naslednji tekmeci Lakers, mestni rivali LA Clippersi, so v razburljivem srečanju s 115:114 premagali Denver. Vodilni Detroit je v derbiju na vzhodu nadigral New York (126:111), Cade Cunningham pa je bil z 42 točkami prvi strelec večera. San Antonio je zasenčil Phoenix (121:94), Victor Wembanyama je zbral dvojni dvojček in pet blokad, prvi zvezdnik Sonc Devin Booker pa je zaradi poškodbe kolka odigral le dobrih osem minut.

Slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić je zaradi poškodbe leve zadnje stegenske mišice izpustil zadnje štiri tekme Los Angeles Lakersov pred premorom za tekmo vseh zvezd. Čeprav je lahko igral na nedeljski tekmi vseh zvezd, je bilo to v omejenem obsegu. Dončić je na prvi tekmi ekipe World proti USA Stars odigral le pet minut, na drugi tekmi proti ekipi USA Stripes pa ni nastopil.

Nevšečnosti zaradi poškodbe naj bi bilo zdaj povsem konec. Luka Dončić je odpravil zdravstvene težave, tako da se vrača na parket tudi v dresu Jezernikov. Na zadnjem treningu Lakersov je tako sporočil, da bo najverjetneje zaigral na dvoboju proti Clippersom.

Ker bo na njem zagotovo brez omejitve minut zaigral Austin Reaves, to se bo zgodilo prvič po petih tednih, ko je Američana omejevala poškodba mečne mišice, pričakuje pa se tudi nastop 41-letnega LeBrona Jamesa, ki je na zadnjem srečanju popravil rekord lige NBA in postal najstarejši igralec z doseženim trojnim dvojčkom, si lahko navijači Lakersov manejo roke.

Šele 11. v tej sezoni bi lahko torej pod vodstvom JJ Redicka združili moči trije najboljši igralci Jezernikov. Če pa so vsi zdravi in dobro pripravljeni, imajo Lakersi po mnenju Dončića dobre možnosti tudi v boju za najvišja mesta v ligi NBA. Austin je bil denimo pred poškodbo deveti najboljši strelec tekmovanja s povprečjem 27,8 točke na tekmo.

LeBron James, Austin Reaves in Luka Dončić bodo v noči na soboto proti Clippersom združili moči v tej sezoni šele na 11. tekmi. Foto: Reuters

Za nameček naj bi bil za razliko do zadnje tekme na voljo tudi prvi center Deandre Ayton. Pred premorom zaradi tekme All-Star so ga pri delu ovirale bolečine v kolenu, zdaj naj bi bilo teh težav konec. "V polni postavi lahko dobimo veliko tekem. Med sezono smo, čeprav smo imeli veliko težav s poškodbami, zadržali dober izkupiček. Zdaj, ko smo zdravi, nam bo to pomagalo do še boljšega. Zabavno bo spremljati, kaj to pomeni za nas," pričakuje Reaves ob spoznanju, da bodo Lakersi lahko zaigrali v najmočnejši postavi, še boljše rezultate.

Dončić bo tako zaigral prvič za Lakerse po 5. februarju, prvič pa bo na parketu sodeloval z zadnjim novincem Lukom Kennardom, ki ga odlikuje zelo natančen met za tri točke. Jezerniki na lestvici zahodne konference ostajajo na petem mestu (33-21).

Detroit znova usoden za New York

Košarkarji Detroita so v poslastici vzhodne konference vzeli mero New Yorku. Zmagali so s 126:111, Cade Cunningham pa je izstopal z 42 točkami in 12 asistencami. Pistonsi so v tej sezoni pretrd oreh za Kratkohlačnike, to je bila še njihova tretja zmaga na medsebojnih tekmah. Nova zmaga je še toliko bolj vredna, saj so nastopili brez Jalena Durana, najboljšega skakalca in drugega strelca moštva, ter Isaiaha Stewarta, ki morata odslužiti kazen po množičnem pretepu na tekmi proti Charlotte Hornets pred 11 dnevi.

Pri New Yorku, ki je za tri točke zadel le osem od 35 metov (23 odstotkov), sta pričakovano dala največ točk nedavna udeleženca All-Star tekme Jalen Brunson (30 točk) in Karl-Anthony Towns (21 točk in 11 skokov).

Cade Cunningham je proti New Yorku dosegel 42 točk, 13 asistenc in 8 skokov. Iz igre je metal 17-34. Foto: Reuters

Z 41 zmagami in 13 porazi so košarkarji Detroita na vrhu tako vzhoda kot celotne lige, trenutno so v nizu štirih zaporednih zmag.

Porzingis prvič bojevnik, zmagoviti niz San Antonia

Drugo mesto vzhodne konference zasedajo Boston Celtics (36-19), ki so ponoči prav tako zanesljivo premagali Golden State Warriors (121:110). Pri slednjih je debitiral Kristaps Porzingis, sicer del šampionske zasedbe keltov pred dvema letoma, ko so v finalu ugnali Dallas Mavericks, tedanjo ekipo slovenskega asa Luke Dončića.

Porzingis (12 točk), ki je v igro vstopil s klopi, ni mogel preprečiti poraza svoje nove ekipe. Boston je v tretji četrtini vodil tudi za 34 točk, na koncu pa slavil za +11. Jaylen Brown je v statistiko vpisal razkošen trojček - 23 točk, 15 skokov in 13 asistenc.

Kristaps Porzingis je debitiral za Golden State ravno proti Bostonu, s katerim je postal prvak. Foto: Reuters

San Antonio je v izjemni formi. Phoenix je pomendral s 121:94 in se razveselil že sedme zaporedne zmage. Spursom sta do zmage bistveno pomagala tudi podatka, da je moral Dillon Brooks zaradi kazni (16 tehničnih napak v tej sezoni) izpustili srečanje, prvi as Sonc Devin Booker pa si je že med prvo četrtino poškodoval kolk. Na parketu je prebil le dobrih osem minut in pri tem dosegel pet točk. Stephon Castle je dal 20 točk, Victor Wembanyama pa je dodal 17 točk, 11 skokov in pet blokad. Pri Phoenixu, ki je zaradi poškodbe gležnja pogrešal tudi Graysona Allena, je bil z 26 točkami prvi strelec Jalen Green, ki ima v tej sezoni ogromne težave s poškodbami, tako da je odigral šele osmo tekmo v dresu Sonc.

Cleveland s Hardnom še neporažen

Houston Rockets (34-20) so v še enem tesnem obračunu ugnali Charlotte s 105:101 in se na četrtem mestu nekoliko odlepili od Los Angeles Lakers. Piko na i zmagi je v zadnji četrtini postavil Kevin Durant (35 točk), ki je v zadnjih minutah zadel štiri zaporedne mete iz igre ter za konec še dva prosta meta.

James Harden v dresu Clevelanda še ni izgubil. Foto: Reuters

Cleveland Cavaliers (35-21) so podaljšali niz zmag na šest in dobili 11 od zadnjih 12 dvobojev. Tokrat so zanesljivo s 112:84 premagali odpisane Brooklyn Nets. Od prihoda Jamesa Hardna iz Los Angeles Clippers na začetku februarja so konjeniki še neporaženi.

