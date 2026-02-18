Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

18. 2. 2026,
Kyrie Irving Dallas Mavericks Liga NBA

Dallas Mavericks

Kyrie Irving bo izpustil celotno letošnjo sezono lige NBA

Kyrie Irving kljub poškodbi tekme Dallasa pogosto spremlja s klopi.

Kyrie Irving kljub poškodbi tekme Dallasa pogosto spremlja s klopi.

Foto: Reuters

Odkar so se Dallas Mavericks znebili Luke Dončića, se jim slabe novice samo vrstijo. Kyrie Irving bo po poškodbi marca lani in operaciji križne vezi izpustil celotno letošnjo sezono lige NBA. Bitka za končnico se zanje zdaj že zdi izgubljena, zato se bo raje osredotočil, da bo povsem okreval do začetka prihodnje sezone.

