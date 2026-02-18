Odkar so se Dallas Mavericks znebili Luke Dončića, se jim slabe novice samo vrstijo. Kyrie Irving bo po poškodbi marca lani in operaciji križne vezi izpustil celotno letošnjo sezono lige NBA. Bitka za končnico se zanje zdaj že zdi izgubljena, zato se bo raje osredotočil, da bo povsem okreval do začetka prihodnje sezone.

Kyrie Irving ne igra že 11 mesecev. Foto: Guliverimage Dallas Mavericks bodo celotno sezono odigrali brez svojega prvega zvezdnika Kyrieja Irvinga. Lani marca si je strgal križno vez, pričakovati je bilo, da se bo na parket vrnil sredi te sezone. "Njegova rehabilitacija lepo napreduje," so v sredo sprva sporočili iz kluba. Zatem je njegova agentka Shetellio Riley Irving sporočila, da bo vendarle izpustil celotno sezono. "Želiva, da bo tisočodstoten, ko se vrne. Samo tako bo lahko prihodnje leto lovil naslov prvaka," je dejala za ESPN.

Irving je izpustil že zadnjih 20 tekem prejšnje sezone. Ima 33 let, zaveda se, da bi zdaj moral biti na vrhuncu svoje kariere. "Odločitev ni bila lahka, a je edina pravilna." Najverjetneje se zaveda, da z Dallasom to sezono niti nima pravih možnosti za končnico. Trenutno so z 19 zmagami in kar 35 porazi na 12. mestu zahodne konference. Nedavno so se odpovedali tudi Anthonyju Davisu. "Hvaležen sem Dallasu, soigralcem in navijačem, da me podpirajo v času okrevanja. Komaj čakam, da se prihodnjo sezono vrnem močnejši."