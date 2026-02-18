Deandreja Aytona, centra severnomaeriške košarkarske ekipe Los Angeles Lakers, pri kateri igra tudi slovenski zvezdnik Luka Dončić, so na letališču v Nassauu na Bahamih za kratek čas pridržali policisti. Razlog za to je posedovanje marihuane, poroča ESPN.

"Marihuana je bila v torbi nekoga drugega. In to v majhni količini, zato so Aytona po kratki preiskavi že izpustili," je za Reuters povedal odvetnik Devard Francis.

Od zadnjega sporazuma o kolektivni pogodbi igralcev ne testirajo več na marihuano in so jo odstranili s seznama prepovedanih snovi. Na Bahamih, od koder prihaja Ayton, pa je nezakonita.

Sedemindvajsetletni košarkar je v svoji prvi sezoni pri Lakers, ki se v petek po premoru zaradi tekme zvezd vračajo v tekmovalni ritem. V mestnem obračunu se bodo merili s Clippers.

