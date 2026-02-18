Luka Dončić na posebnem oddihu

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je odmor med koncem tedna All-Star in nadaljevanjem sezone lige NBA izkoristil za oddih v Mehiki, kamor je med drugim odpotoval v družbi očeta Saše Dončića.

Po koncu tedna, katerega vrhunec je tekma vseh zvezd, imajo zvezdniki lige NBA že tradicionalno nekaj dni prostih, kar mnogi izkoristijo za krajši oddih. Med njimi je že nekaj let tudi Luka Dončić, ki je v Los Angelesu konec tedna še šestič nastopil na tekmi vseh zvezd, zatem pa v družbi očeta Saše Dončića odpotoval v Mehiko. Med drugim se je na družbenih omrežjih pohvalil tudi z ulovom na ribolovu, kot lokacijo pa navedel: "Nekje v središču ničesar."

Foto: Instagram

Luka and his dad Saša ✈️



IG/lukadoncic pic.twitter.com/5MWom1xboe — Luka Updates (@LukaUpdates) February 16, 2026

Luka Dončić is in Mexico 🇲🇽



IG/joka.grujic pic.twitter.com/WUnrhrVS4g — Luka Updates (@LukaUpdates) February 17, 2026

Sezona lige NBA se bo nadaljevala v noči na petek, za Los Angeles Lakerse pa v noči na soboto, ko se bodo v sosedskem spopadu v domači dvorani udarili z LA Clippersi. Jezerniki so trenutno na petem mestu zahodne konference z izkupičkom 33-21 na 54 odigranih tekmah.

