Bodo Dončićevi le prekinili črn niz?

Luka Dončić in njegovi Los Angeles Lakers so v ligi NBA nanizali tri poraze proti Bostonu (89:111), Orlandu (109:110) ter nazadnje Phoenixu (110:113), v nedeljo zjutraj po slovenskem času (2.30) pa jih čaka še zahteven spopad z Golden State Warriors v San Franciscu. Bojevniki so zaradi številnih poškodb zdesetkani, Jezerniki imajo tako lepo priložnost, da prekinejo niz porazov in vknjižijo 35. zmago v sezoni.

LA Lakers so po nizu porazov zdrsnili na šesto mesto lestvice zahodne konference, ki še zadnje prinaša neposredno uvrstitev v končnico. Ogrožata jih moštvi Phoenix Suns in Golden State Warriors. Ti se v spopad z Luko Dončićem in njegovimi soigralci (vprašljiv je le nastop obolelega Ruija Hačimure) podajajo povsem zdesetkani, trener ekipe iz San Francisca Steve Kerr ne bo mogel računati na poškodovane Jimmyja Butlerja, brata Stepha in Setha Curryja, LJ Cryerja … Vprašljiva sta tudi Kristaps Porzingis in Draymond Green,

Moštvi sta se nazadnje pomerili 8. februarja v Los Angelesu, kjer so s 105:99 slavili Lakersi, tedaj brez pomoči poškodovanega Dončića. Ljubljančan se je v ekipo vrnil po premoru za tekmo vseh zvezd in na prvi tekmi po vrnitvi z 38 točkami pomagal do zmage nad mestnimi tekmeci LA Clippers, nato pa zabeležil tri poraze. Pri zadnjem v Phoenixu je dosegel 41 točk ter jim dodal po osem skokov in asistenc.

Liga NBA, 28. februar

Lestvici

