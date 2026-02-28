Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Sobota,
28. 2. 2026,
19.17

Osveženo pred

8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Golden State Warriors Luka Dončić Luka Dončić Los Angeles Lakers Liga NBA Liga NBA

Sobota, 28. 2. 2026, 19.17

8 minut

Liga NBA, 28. februar

Bodo Dončićevi le prekinili črn niz?

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Luka Dončić | Foto Reuters

Foto: Reuters

Luka Dončić in njegovi Los Angeles Lakers so v ligi NBA nanizali tri poraze proti Bostonu (89:111), Orlandu (109:110) ter nazadnje Phoenixu (110:113), v nedeljo zjutraj po slovenskem času (2.30) pa jih čaka še zahteven spopad z Golden State Warriors v San Franciscu. Bojevniki so zaradi številnih poškodb zdesetkani, Jezerniki imajo tako lepo priložnost, da prekinejo niz porazov in vknjižijo 35. zmago v sezoni.

Jalen Duren Cleveland Cavaliers
Sportal Kandidati za prvaka igrali podaljšek, Dallas pa niza poraze

LA Lakers so po nizu porazov zdrsnili na šesto mesto lestvice zahodne konference, ki še zadnje prinaša neposredno uvrstitev v končnico. Ogrožata jih moštvi Phoenix Suns in Golden State Warriors. Ti se v spopad z Luko Dončićem in njegovimi soigralci (vprašljiv je le nastop obolelega Ruija Hačimure) podajajo povsem zdesetkani, trener ekipe iz San Francisca Steve Kerr ne bo mogel računati na poškodovane Jimmyja Butlerja, brata Stepha in Setha Curryja, LJ Cryerja … Vprašljiva sta tudi Kristaps Porzingis in Draymond Green,

Moštvi sta se nazadnje pomerili 8. februarja v Los Angelesu, kjer so s 105:99 slavili Lakersi, tedaj brez pomoči poškodovanega Dončića. Ljubljančan se je v ekipo vrnil po premoru za tekmo vseh zvezd in na prvi tekmi po vrnitvi z 38 točkami pomagal do zmage nad mestnimi tekmeci LA Clippers, nato pa zabeležil tri poraze. Pri zadnjem v Phoenixu je dosegel 41 točk ter jim dodal po osem skokov in asistenc.

Liga NBA, 28. februar

Lestvici

Preberite še:

Luka Dončić, Los Angeles Lakers : Phoenix Suns
Sportal 41 točk Dončića in trojka v zadnji sekundi: nov boleč udarec za Lakerse #video
Oklahoma City Thunder : Detroit Pistons, Jalen Duren
Sportal Oslabljeni prvaki praznih rok na derbiju, Dončićevi dobili pomoč
Luka Dončić_thumb
Sportal Luka Dončić je veliko tvegal #video
Golden State Warriors Luka Dončić Luka Dončić Los Angeles Lakers Liga NBA Liga NBA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.