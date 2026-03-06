Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Petek,
6. 3. 2026,
16.45

Liga NBA, 6. marec

Liga NBA, 6. marec

Nekdanji NBA košarkar brez milosti nad Dončića: Nehaj se pritoževati

Luka Dončić Los Angeles Lakers Golden State Warriors | Luko Dončića in Lakerse čaka obračun z Indiano. | Foto Reuters

Luko Dončića in Lakerse čaka obračun z Indiano.

Foto: Reuters

V noči na soboto bo v ligi NBA na sporedu sedem tekem. V izjemno pestrem ritmu bodo znova na delu tudi košarkarji Los Angeles Lakersov, ki bodo ob 4.30 po slovenskem času gostili Indiano Pacerse.

Manj kot 24 ur po porazu z Denver Nuggetsov, s katerim so končali niz treh zaporednih zmag, košarkarje Los Angeles Lakersov čaka nova preizkušnja, saj bodo v Crypto.com Areni gostili Indiano Pacerse. Poleg poraza pa so Jezerniki na zadnji tekmi ostali brez LeBrona Jamesa, ki ima težave s komolcem, njegov nastop je pod vprašajem. Prav tako ni jasno, ali bosta ekipi lahko pomagala Maxi Kleber in Deandre Ayton.

Pri Indiani je zgodba še nekoliko drugačna. Poleg tega, da je Tyrese Haliburton že tako ali tako prečrtan za celotno sezono, bo zagotovo manjkal Ivica Zubac. Na voljo pa bodo verjetno Pascal Siakam, Andrew Nembhard in Aaron Nesmith, ki so se v kader vrnili na zadnjem srečanju, v katerem so s 107:130 izgubili proti Clippersom. Pacersi so sicer izgubili zadnjih sedem zaporednih srečanj, s skromnim izkupičkom 15-47 pa so na predzadnjem mestu vzhodne konference, enak izkupiček ima tudi Brooklyn, slabšega pa imajo v ligi le Sacramento Kingsi.

Udonis Haslem je celotno NBA kariero preživel pri Miami Heatu. | Foto: Reuters Udonis Haslem je celotno NBA kariero preživel pri Miami Heatu. Foto: Reuters

Haslem: Nehaj se pritoževati

Lakersi so proti Indiani dobili obe tekmi v lanski sezoni, to pa bo njihov prvi medsebojni obračun v tem tekmovalnem obdobju. Pod pritiskom bo tudi Luka Dončić, ki je na zadnji tekmi dobil že svojo 15. tehnično napako v sezoni, ob naslednji bo tako sledila kazen tekme suspenza.

Nad njegovimi pogovori s sodniki je bil precej kritičen nekdanji Jamesov soigralec, Udonis Haslem. "Naslednja stopnja v Lukovi evoluciji je ta, da se neha pritoževati. Nehaj se pritoževati sodnikom. Ne bo ti uspelo z jokanjem priti do naslova," je bil neposreden in brez dlake na jeziku 45-letni nekdanji košarkar, zdaj pa podpredsednik za razvoj košarke pri Miami Heatu, kjer je preživel svojo celotno 20-letno kariero.

Liga NBA, 6. marec

Lestvici

