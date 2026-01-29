V noči na četrtek bo v ligi NBA odigranih devet tekem. Začelo se je z dvobojem med Clevelandom in LA Lakers, na katerem so si gostitelji v drugem polčasu privoščili Jezernike in zmagali s 129:99. To je najhujši poraz Lakersov v tej sezoni, za katere je Luka Dončić v slabih 30 minutah prispeval 29 točk, 6 asistenc in 5 skokov. Slovenski superzvezdnik je zaradi poškodbe preskočil kar nekaj minut v prvi četrtini, v zadnji četrtini pa se po tako visokem vodstvu Clevelanda sploh ni več vrnil na parket.

Cleveland Cavaliers : Los Angeles Lakers 129:99 (24:28, 57:55, 99:77)

Učinek Luke Dončića: 29 točk (za tri 3/8, za dve 9/12, prosti meti 2/6), 5 sk., 6 as., 2 izg. žogi v 30 minutah

Najboljši strelci: Mitchell 25 (trojke 3/9), Tyson 20 (trojke 3/7, 6 as., 6 sk), Hunter 19 (trojke 3/8), Allen 17 (met iz igre 8/11, 9 sk.), Wade 11, Bryant 10; Dončić 29, James 11 (met iz igre 3/10, 5 as., 6 izg. žog), Vincent 11 (trojke 3/5), Ayton 10

Če so košarkarji Lakersov na gostovanju v Chicagu na krilih fenomenalnega Luke Dončića (46 točk, 12 asistenc, 7 skokov) navdušili javnost, pa so na naslednji tekmi pokazali tako bledo predstavo, da so dvorano v Clevelandu zapuščali sklonjenih glav. Pomagala ni znova uspešna predstava 26-letnega Slovenca, najboljšega strelca lige NBA, ki mu je v prvi četrtini prekrižala načrte poškodba, a se je vrnil že po nekaj minutah, stisnil zobe in bil na koncu z 29 točkami prvi strelec srečanja.

Vrhunci srečanja v Clevelandu:

Ko Lakersi v tej sezoni izgubijo tekmo, to ponavadi storijo z visokim zaostankom. Ta, ki so si ga priigrali v Ohiu, kjer je bil pod največjim drobnogledom občinstva zlasti njihov nekdanji ljubljenec LeBron James, je zrasel do kar 30 točk. Jezerniki so bili v drugem polčasu povsem nemočni, Cleveland jim je s šovom v napadu, razigrani so bili zlasti v metu za tri točke, prisolil bolečo zaušnico. To je bil najvišji poraz Lakersov v tej sezoni, trener JJ Redick je bil znova nezadovoljen s pristopom in borbenostjo v obrambi, navijači pa lahko le stiskajo pesti, da bi se čimprej vrnil na parket Austin Reaves, ki je nazadnje zaigral za Lakerse na božični tekmi.

Dončić padel in odšepal v slačilnico

Dvoboj v Clevelandu so bolje začeli gostitelji. Povedli so s 7:0, izkoristili malce bolj ležerno igro Lakersov v obrambi in večkrat prišli tudi do skoka v napadu. Gostom tudi ni stekel met iz igre, Luki Dončiću, ki mu je šlo odlično na ogrevanju, se je večkrat zatresla roka.

Začetna kriza Lakersov pa ni trajala dolgo. Če mu ni šel met, pa je Dončić prebudil soigralce z asistencami. Prednost Clevelanda je začela kopneti, gostje iz Los Angelesa so povedli z 8:7. Takrat pa je občinstvo v dvorani Rocket Arena za trenutek utihnilo.

Luka Dončić je začel dvoboj v Clevelandu s štirimi zgrešenimi meti iz igre in poškodbo, po kateri je odšepal v slačilnico. Foto: Reuters

Po zgrešenem metu za trojko in znamenitem koraku nazaj (step-back) je Dončić ob robu igrišča, ta je v dvorani v Clevelandu specifičen in si je v preteklosti zaradi potencialne nevarnosti že naposlušal kritik, izgubil ravnotežje.

Sporen rob igrišča v Clevelandu, na katerem se je poškodoval Dončić:

A design flaw in the court, has taken out Luka Dončić. I can’t stand CLEVELAND!



pic.twitter.com/l2a2VkDDZn — AeroGant ✭ (@AeroGant) January 29, 2026

Padel je na tla in se v bolečinah držal za nogo. Po minuti odmora, ki jo je zahteval njegov trener JJ Redick, je Dončić odšepal v slačilnico. To je bil velik šok za Lakerse, saj je Dončić najbolj vroči strelec lige NBA, le dva dni nazaj pa je navdušil s strelskim šovom v Chicagu (46 točk in kar osem trojk).

Luka Doncic has gone back to the Lakers locker room after appearing to injure his foot stepping back on this shot attempt:pic.twitter.com/uakOseB1GX — ClutchPoints (@ClutchPoints) January 29, 2026

Jezerniki so brez slovenskega superzvezdnika vendarle nadaljevali preobrat, povedli že s 12:7, nato pa je Cleveland vrnil udarec in začetek srečanja, zaznamovan s preobrati in menjavami vodstev, znova preobrnil v svojo korist (15:12).

Dobri dve minuti pred koncem prve četrtine so si lahko navijači Lakersov oddahnili, saj je Dončić prikorakal brez resnejših bolečin do svoje klopi, nato pa še vstopil v igro. Do konca prve četrtine se je tudi vpisal med strelce. Zadel je dva prosta meta, Lakersi pa so dobili uvodno četrtino z 28:24. Za vodstvo gostov je bil zaslužen tudi Gabe Vincent, ki je zadel oba meta za tri točke, pri Clevelandu pa so zagotovo pogrešali več uspešnih metov Donovana Mitchella. Tretji najboljši strelec lige NBA je iz igre metal 2-8 in do takrat prispeval pet točk.

Dončić se je razigral, nagajali so mu le prosti meti

V drugi četrtini je prednost gostov kmalu zrasla na 35:26. Tokrat zelo natančni Vincent je zadel še tretjo trojko, Dončić je zadel prvič iz igre (v petem poizkusu), Clevelandu pa do boljšega rezultata ni pomagalo niti večje število skokov v napadu, v uvodnih 15 minutah so jih nabrali kar šest. Imeli so skromen odstotek meta iz igre, le 31,3-odstotnega. Jezerniki so se lahko pohvalili s skoraj 47-odstotnim, zanimivo pa je bilo, da so člani začetne peterke gostov dosegli 18, rezervisti pa skoraj toliko kot oni (17), kar ni pogost pojav v tej sezoni.

Ko je Dončić z malce sreče, žoga je potovala po obroču, zadel prvo trojko, so Lakersi prvič na tekmi povedli z dvomestno razliko. Bilo je 40:30. Nato je zgrešil oba prosta meta. Kot da bi s tem napovedal krizno obdobje Jezernikov. Domačini so dobili zalet, ukradli nekaj žog in nekajkrat zdrveli v protinapad. Prednost Lakersov je kopnela, center Clevelanda Jarrett Allen pa je kot prvi na tekmi dosegel 10 točk.

Jaylon Tyson je v prvem polčasu dosegel 13 točk in bil prvi strelec Clevelanda, LeBron James pa jih je dosegel "le" šest. Foto: Reuters

Kmalu so se približali na -1, a je na njihovo smolo Dončić začel zadevati v nizu. Kaj bi šele bilo, če bi bil natančen še s črte prostih metov, s katere je zgrešil kar štirikrat zapored, kar ni v njegovi navadi.

Po trojki Jaylona Tysona je Cleveland po dolgem času povedel na tekmi (50:49). Lakersom ni šlo vse po načrtih, obramba je popuščala in domačinom dopustila kar deset skokov v napadu. Vseeno so v zadnjih minutah prvega polčasa na krilih prvega strelca Dončića, ki je v drugi četrtini dosegel kar 13 točk, le zadržali priključek s Cavaliersi. Na počitek so odšli z majhnim zaostankom (55:57).

Šov Clevelanda in potop Lakersov v tretji četrtini

Kdo bi si mislil, da bodo Lakersi, ki so v zadnjem obdobju ponavadi v drugem polčasu znali povzdigniti ritem igre in še okrepiti obrambo, odigrali tako slabo tretjo četrtino. Obramba je razpadla na prafaktorje, v napadu pa je malodane zadeval le Luka Dončić. To je bilo bistveno premalo za razigrane gostitelje, ki so začeli parati mrežico z vseh položajev, zlasti pa so bili vroči pri metih izza velike črte. Najprej se je razigral Donovan Mitchell. Prednost je po njegovih dveh trojkah kmalu zrasla na 73:63.

Dončić je prvega soigralca, ki bi dosegel dvomestno število točk, dočakal šele osem minut pred koncem tretje četrine. To je postal Deandre Ayton (10). Cleveland je še naprej zadeval trojke kot v transu in povsem zasenčil goste. To ni bil večer LeBrona Jamesa. Na gostovanju, ki ga vselej doživlja zelo čustveno, je izgubljal ogromno žog, storil dva prekrška v napadu, prednost Clevelanda pa se je višala iz minute v minuto.

Luka Dončić in LeBron James sta v tretji četrini spremljala šov Clevelanda v napadu. Cavaliersi so v tem delu srečanja metali za tri točke 7/11. Foto: Reuters

Pri 82:65 je Dončić zadel trojko, nato še zaposlil Jamesa, ki pred tem ni in ni mogel zadeti iz igre. Lakersi so znižali na -12, a je Cleveland po minuti odmora nadaljeval z neusmiljenim zadevanjem košev.

Lakersi so bili nemočni, najslabše pa je šlo v napadu Ruiju Hachimuri. V Chicagu je bil odličen, v Clevelandu pa bleda senca. Zgrešil je uvodnih sedem metov iz igre, Cavaliersi pa so izjemno predstavo v napadu v tretji četrtini, v kateri so metali za tri točke 7/11, kronali z ogromnim vodstvom 99:77. To četrtino so tako dobili kar s 42:22.

Stoječe ovacije za Bronnyja

Kalvarija Lakersov se je nadaljevala v zadnji četrtini. Jamesu ni šlo prav nič po načrtih, igra v napadu je bila brez Dončića na parketu brezidejna, Cleveland pa je v manj kot treh minutah povišal prednost na ogromnih +27 (107:80). Možnosti za preobrat so bile zelo majhne, skoraj simbolične. Dončić je že odigral svoje. Dvoboj je spremljal s klopi v družbi še vedno poškodovanega Austina Reavesa, ki bi se lahko po nekaterih napovedih morda vrnil na parket na naslednji tekmi, na gostovanju v Washingtonu v noči na soboto. Dončićeva noga je bila skrbno povita na najbolj načetih mestih, dvoboj v Clevelandu, na katerem ni skrival bolečin in med srečanjem večkrat stisnil zobe, zlasti takrat, ko se je vračal v obrambo, ne bo pomnil po najlepšem.

Kmalu je odšel na klop še James, občinstvo, navdušeno nad ogromno prednostjo Clevelanda, pa si je najbolj želelo, da bi prišel v igro njegov sin Bronny James. Želja se jim je izpolnila. Tudi rezervna postava Clevelanda je marljivo polnila koš gostov, tri minute in pol pred koncem pa je vendarle za potezo večera, vsaj če gre soditi po odzivu občinstva, poskrbel Lebronov sin. Ukradel je žogo, zdrvel v protinapad in zverinsko zabil.

Zabijanje Bronnyja Jamesa, s katerim je obnorel gledalce:

Bronny James with the slam dunk, the fans are happy and LeBron cracks a smile pic.twitter.com/xjiYAkrKut — Italo Santana (@BulletClubIta) January 29, 2026

Občinstvo mu je namenilo stoječe ovacije, Bronny pa je v nadaljevanju zadel še dve trojki in po točkah (8) skoraj ujel svojega očeta LeBrona (11), za katerega se ne ve, ali je odigral zadnjo tekmo v Clevelandu v ligi NBA, ali se bo po koncu sezone odločil za nadaljevanje kariere. Ostal je ljubljenec domačega občinstva, saj je nosil dres Cavaliersov kar 11 let, z njimi petkrat nastopil v finalu lige NBA, prstan pa osvojil leta 2016.

Cleveland je, čeprav je pogrešal tri pomembne igralce (Evan Mobley, Max Strus in Darius Garland), tako povsem razbil Jezernike. Končna razlika je znašala 30 točk (129:99), Lakersi v napadu niso dosegli niti sto točk in vpisali 18. poraz v tej sezoni. To je bil njihov največji poraz v tej sezoni.

Luka Dončić je bil odlično razpoložen na ogrevanju pred tekmo. Skušal je tudi posnemati spektakularno zabijanje Jaysona Hayesa z zadnje tekme v Chicagu, a se mu ni posrečilo:

Luka trying his Jaxson Hayes impression to hit the East Bay dunk in warmups 😂😅 pic.twitter.com/tIThYW9Hsb — SportsCenter (@SportsCenter) January 29, 2026

Dončić je rekordno dolgo turnejo osmih zaporednih gostovanj torek nadaljeval v mestu, že od nekdaj polnem slovenskih priseljencev. Prvič, odkar nosi dres Los Angeles Lakersov, se je pomeril s Cavaliersi.

Čudovit spomin na leto 2019

Pred tem se je z Mavericksi že večkrat mudil v Rocket Areni. Čudoviti spomini ga vežejo zlasti na prvo gostovanje. Zgodilo se je 2. februarja 2019, Dončić pa je v krstni sezoni blestel v dresu Dallasa. Dosegel je 35 točk in izenačil svoj točkovni rekord v ligi NBA, na tistem srečanju pomagal Mavericksom do zmage in hkrati dosegel pomemben mejnik v karieri. Presegel je mejo tisoč točk.

Kako so Slovenci v Clevelandu pred sedmimi leti pričakali Luko Dončića:

Na tisti tekmi mu je zaploskalo veliko slovenskih navijačev, s katerimi se je navdušeno družil pred tekmo in po njej. Na tribunah ni manjkalo slovenskih zastav, zaslišali so se tudi zvoki harmonike. Dončić je za odlično krstno predstavo v Clevelandu prejel tudi prisrčno darilo, okusno potico.

Podarila mu jo je družina Tromba, ki ima slovenske korenine. Dončić je pred tem na družbenih omrežjih navezal stik z Joeyjem Trombo, ki je zbolel za rakom. Za to potezo je bila najbolj zaslužna Sophie Tromba, ki je bratu želela izpolniti največjo željo, da bi spoznal športnega idola. Dončić je pokazal veliko srce in Joeyju uresničil željo.

Kako so Luko Dončića leta 2019 v Clevelandu presenetili s potico:

Mavericks star Luka Doncic meets with Joey Tromba and his family after the Mavs beat the Cavaliers 111-98 Saturday night at the Q. pic.twitter.com/1EUtftd0ao — Jeff Schudel (@jsproinsider) February 3, 2019

Pozneje je Luka še nekajkrat gostoval v Clevelandu in vselej naletel na gostoljubje slovenskih navijačev, zdaj pa je tako prvič v največjem mestu zvezne države Ohio gostoval z Lakersi. Gostovanje mu ne bo ostalo v najlepšem spominu. Tako zaradi težav z zdravjem, ki jih je doživljal med srečanjem, kot tudi mizernim odporom Lakersov v drugem polčasu, ki ga je izgubil kar za 28 točk.

Kar ni uspelo Westu, Jabbarju, Magicu, Shaqu, Kobeju ...

Dončić je sicer že pred tekmo v Clevelandu znova pisal zgodovino. Po srečanjiu v Chicagu je postavil nov klubski rekord. Čeprav je dres Jezernikov nosilo ogromno zvezdnikov, kot so Jerry West, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Shaquille O'Neal in Kobe Bryant, še vedno pa za Jezernike nastopa LeBron James, ni nobenemu uspelo popraviti zelo starega rekorda, ki ga je dosegel George Mikan. Ta je prvih 2.000 točk v dresu Jezernikov dosegel na uvodnih 72 tekmah. Dončić je za omenjeni dosežek potreboval zgolj 65 tekem, kar je nov statistični sladkorček, ki je čez lužo zelo odmeval.

Quickest Laker to hit 2,000 with the squad (65 games) 🤯 pic.twitter.com/emJ7XmRaGQ — Los Angeles Lakers (@Lakers) January 27, 2026

V preostanku večera bosta Orlando in Miami poskrbela za vroči floridski derbi, Dallas bo gostil Minnesoto, srečanje pa bi lahko minilo tudi brez Cooperja Flagga (gleženj) in Anthonyja Edwardsa (stopalo), ki sta vprašljiva za nastop. Edwards je s povprečjem 29,5 točke tretji strelec sezone.

Na derbiju zahodne konference se bosta spopadla Houston in San Antonio. Prejšnji teden so Rakete teksaški spopad dobile s 111:106, pod košema pa prispevek Victorja Wembanyame omejile na 14 točk in deset skokov. Houston do konca sezone ne bo mogel računati na pomoč izkušenega centra Stevena Adamsa. Novozelandec je moral zaradi poškodbe gležnja pod nož, tako da se v tej sezoni še ne bo mogel vrniti na parket.

Medical Update: The Houston Rockets today announced that center Steven Adams underwent successful surgery on his left ankle.



Adams is expected to make a full recovery but will miss the remainder of the 2025-26 season. pic.twitter.com/KS1JM711Wx — Houston Rockets (@HoustonRockets) January 28, 2026

Lestvici