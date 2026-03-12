Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ž. L.

Četrtek,
12. 3. 2026,
18.45

Četrtek, 12. 3. 2026, 18.45

Liga NBA, 12. marec

Luka Dončić in Lakersi tam, kjer so si želeli biti

Avtor:
Ž. L.

Luka Dončić | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Luka Dončić in njegovi Los Angeles Lakersi bodo v noči na petek lovili svojo četrto zaporedno zmago, ob 3.30 jih čaka obračun s Chicago Bullsi. V ligi NBA bo na sporedu še osem drugih dvobojev, v poslastici večera Oklahoma na svojem parketu gosti Boston. To tekmo čez veliko lužo napovedujejo kot morebiten predogled letošnjega velikega finala.

Po zmagi nad New Yorkom je JJ Redick dejal, da so Jezerniki trenutno natanko tam, kjer so si želeli biti pred začetkom sezone. Izjava, ob kateri so mnogi skeptični navijači privzdignili obrvi, a je v zadnjih dneh trenerju losangeleške franšize vse težje oporekati.

Do začetka končnice v ligi NBA nas loči še natančno mesec dni, Lakersi nimajo večjih težav s poškodbami, v idealnem trenutku pa so nanizali tri zmage, in kar je še pomembnejše, odigrali morda celo nekaj najboljših četrtin v celotni sezoni. Delnice Luke Dončića in njegovih soigralcev vsekakor rastejo, sploh ob zmagah nad dvema uglednima nasprotnikoma. V izenačeni zahodni konferenci takšne zmage trenutno štejejo dvojno.

Marsikaj prigaranega bi Los Angeles sicer zapravil, če mu v noči na petek v Crypto.com Areni ne uspe premagati še razmeroma skromnega Chicaga. Bullsi so na zadnjih desetih tekmah zabeležili sedem porazov in bodo s takšno formo najverjetneje ostali brez končnice. Po tej tekmi Jezernike čakajo na papirju precej težje preizkušnje; niz petih zaporednih tekem na domačem parketu bodo v noči na nedeljo zaključili proti Denverju, sledita dva obračuna s Houston Rocketsi.

LeBron James ostaja vprašljiv

Čeprav so se rešili večjih težav s poškodbami, na stranskem tiru vsaj za zdaj ostaja LeBron James, ki je vprašljiv tudi za nastop na nocojšnji tekmi. Lakersi si sicer trenutno lahko privoščijo, da okrevanja pri izkušenem superzvezdniku ne prehitevajo, saj poleg Dončića v odlični formi igra tudi Austin Reaves.

Liga NBA, 12. marec

Lestvici

