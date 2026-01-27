Košarkarji Los Angeles Lakers so v noči na torek s 129:118 dosegli še svojo četrto zmago na zadnjih petih tekmah. Srečanje je zaznamovala odlična predstava Luke Dončića, ki se je podpisal pod 46 točk in enajst asistenc, za eno izmed potez obračuna pa je poskrbel Jaxson Hayes, ki je v tretji četrtini zabil med nogami in navdušil.

"Mislil sem, da bo zgrešil, a res impresivno zabijanje," se je po zmagi in enem najbolj opevanih trenutkov srečanja s Chicagom muzal Luka Dončić, ko je beseda nanesla na 25-letnega glavnega kandidata za naturalizacijo za slovensko izbrano vrsto Jaxsona Hayesa in njegovo zabijanje v tretji četrtini, ki je sledilo najprej pomembni trojki Slovenca, nato pa ukradeni žogi. Hayes je na parketu preživel skoraj 23 minut, v katerih je dosegel osem točk. Po Hayesovem zabijanju so kamere ujele tudi Dončića, ki se je ob tem le nejeverno nasmihal in v šoku sklenil roki.

Hayesovo zabijanje in Dončićev odziv:

"Niti ne vem, kdaj sem se to odločil in izvedel (smeh, op. p.). Ukradel sem žogo in videl, da sem sam na drugi strani, zato sem si rekel, da bom poskusil. Mislil sem, da se bom zaletel v obroč in da bom takoj zamenjan (smeh, op. p.). Na srečo je šla žoga skozi obroč, bog je bil na moji strani," je o svojem zabijanju povedal Hayes.

Trenutek in zabijanje, ki sta navdušila. Foto: Reuters

Po srečanju se je veliko govorilo tudi o novi mojstrski predstavi Dončića, ki je srečanje v 38 minutah končal pri 46 točkah, zadel je osem trojk v 14 poskusih, za dve metal 7/11, ob tem pa je soigralcem podaril enajst asistenc.

"Pomembno je, da ostajamo skupaj kot ekipa. Veliko smo se pogovarjali, kako bolje pristopiti k tekmi, to nam zdaj uspeva in mislim, da vsi uživamo na igrišču. Pomembno je, da smo bili agresivni na obeh straneh igrišča. Odzival sem se na njihovo obrambo, a na koncu sem si vzel 25 metov, tako da bo trener Redick verjetno jezen in bo rekel, da moram več podajati (smeh, op. p.)," je bil nasmejan Slovenec.

A Redick ni bil jezen, nasprotno, na novinarski konferenci po tekmi je pohvalil igro 26-letnega Ljubljančana. "Luka ima odličen občutek, kdaj zaključevati, kdaj podati. Tako on kot jaz vse bolj vidiva prave trenutke, ko žoga ne sme biti toliko v njegovih rokah. Danes mi nekajkrat predlagal, da to storimo, odličen je bil tako na žogi kot takrat, ko je ni imel v rokah. Vse mu je šlo kot po maslu. Luka je stroj, ki dela na sto obratih, želi si kreirati, to je del tega, zaradi česar je odličen košarkar, in ker sem z njim tudi igral, to še bolj razumem. Ne bom rekel, da vse skupaj včasih ne testira mojega potrpljenja (smeh, op. p.), a moraš sprejeti stvari, ki jih preizkuša, ker zna potem to največkrat pretvoriti tudi v rezultat," je bil jasen Redick.

"Luka je pač odličen v tem, kar počne. Danes je zadel nekaj res neverjetnih metov in bil naravnost odličen. Ko imaš v ekipi košarkarja njegovega kova, ki zna tako kreirati, veš, da je mogoče vse. Izkoristiti moraš vse priložnosti," pa je dodal Hayes.

Lakerse naslednja tekma čaka v noči na četrtek. Foto: Guliverimage

Čakajo vrnitev Reavesa

Tudi sicer so si Lakersi za predstavo proti Chicagu z nekaj izjemami in padci prislužili pozitivno oceno, Bullsi so na koncu izgubili 15 žog, Lakersi šest. "V napadu smo dobro zaključevali. Luka in LeBron sta zadevala, hkrati pa sta bila potrpežljiva, da sta našla podajo in da sta sprejela prave odločitve. V napadu smo bili raznovrstni, kar se pozna tudi v majhnem številu izgubljenih žog. Naredili in izpolnili smo stvari, o katerih smo se pogovarjali pred tekmo," je dodal Redick.

Obenem se pri Lakersih nadejajo trenutka, ko se bo na parket vrnil Austin Reaves. "Z njim bomo zagotovo boljši, je pomemben člen naše ekipe na parketu, eden od odločevalcev na parketu in komaj čakamo, da se bo vrnil. Pridno trenira in verjamem, da si tudi on že želi vrnitve. Vsi se veselimo trenutka, ko se bo vrnil," je dodal Dončić.

