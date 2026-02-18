Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Sreda,
18. 2. 2026,
10.03

Osveženo pred

36 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Natisni članek
nevarnost smučar plaz Italija

Sreda, 18. 2. 2026, 10.03

36 minut

Obupano bežanje pred snežnim plazom, ki je zgrmel proti smučarjem #video

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

V bližini italijanskega letovišča Courmayeur se je v torek sprožil snežni plaz, dramatično dogajanje pa je v objektiv ujel eden od obiskovalcev. Masa snega in ledu se zgrinja po strmem pobočju, medtem ko več deset smučarjev skuša pobegniti na varno.

Na posnetku, ki se je hitro razširil na družbenih omrežjih, je videti večjo skupino smučarjev, ki so čakali ob sedežnici na drugi strani gore ter z grozo in vznemirjenjem opazovali, kako se proti njim vali gmota snega.

Opazovalci so bili sprva videti očarani nad plazom, ko se je spuščal po gori, a gosta vrtinčasta masa snega je hitro pridobivala hitrost in podirala borovce. 

Nastala je panika, več deset smučarjev, med katerimi so bili tudi majhni otroci, je skušalo pobegniti, vendar jih je zajel oblak snega. Informacij o morebitnih žrtvah ali poškodovanih ni.

Izredno nevarne zimske razmere

Plaz v bližini sedežnice Zerotta v dolini Val Veny se je sprožil le dva dneva po tem, ko sta v podobnem incidentu po sproženju plazu umrla dva smučarja, eden je hudo poškodovan.

Trije moški so v nedeljo smučali zunaj urejenih prog, ko se je proti njim sprožil velik plaz. Eden od smučarjev je umrl na kraju nesreče, drugi je poškodbam podlegel na poti v bolnišnico. Tretji je v kritičnem stanju v bolnišnici Le Molinette v Torinu.

Nevarne snežne razmere v dolini Aoste še vedno trajajo. 

Sierra Nevada, plaz, smučarji, ZDA
Novice Po snežnem plazu pogrešajo najmanj deset smučarjev
nevarnost smučar plaz Italija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.