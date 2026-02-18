Obupano bežanje pred snežnim plazom, ki je zgrmel proti smučarjem #video

V bližini italijanskega letovišča Courmayeur se je v torek sprožil snežni plaz, dramatično dogajanje pa je v objektiv ujel eden od obiskovalcev. Masa snega in ledu se zgrinja po strmem pobočju, medtem ko več deset smučarjev skuša pobegniti na varno.

Na posnetku, ki se je hitro razširil na družbenih omrežjih, je videti večjo skupino smučarjev, ki so čakali ob sedežnici na drugi strani gore ter z grozo in vznemirjenjem opazovali, kako se proti njim vali gmota snega.

Opazovalci so bili sprva videti očarani nad plazom, ko se je spuščal po gori, a gosta vrtinčasta masa snega je hitro pridobivala hitrost in podirala borovce.

Nastala je panika, več deset smučarjev, med katerimi so bili tudi majhni otroci, je skušalo pobegniti, vendar jih je zajel oblak snega. Informacij o morebitnih žrtvah ali poškodovanih ni.

Izredno nevarne zimske razmere

Plaz v bližini sedežnice Zerotta v dolini Val Veny se je sprožil le dva dneva po tem, ko sta v podobnem incidentu po sproženju plazu umrla dva smučarja, eden je hudo poškodovan.

Trije moški so v nedeljo smučali zunaj urejenih prog, ko se je proti njim sprožil velik plaz. Eden od smučarjev je umrl na kraju nesreče, drugi je poškodbam podlegel na poti v bolnišnico. Tretji je v kritičnem stanju v bolnišnici Le Molinette v Torinu.

Nevarne snežne razmere v dolini Aoste še vedno trajajo.