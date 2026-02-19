Jeseničani kvalifikacijsko pot nadaljujejo v Italiji

Hokejisti HDD Jesenice bodo zvečer odigrali tretjo kvalifikacijsko tekmo Alpske lige, v gosteh bodo palice prekrižali z Rittnom, proti kateremu so v torek doma tesno izgubili. Železarji lovijo pomembne točke za ohranitev upov na četrtfinale.

Po rednem delu alpske lige so si neposredne vozovnice na izločilne tekme zagotovili mlada ekipa Salzburga, Zell am See, Sisak, Asiago in Vipiteno, ki so redni del končali na prvih petih mestih. V drugem delu najprej igrajo v skupini master za čim boljše izhodišče pred izločilnim delom sezone.

Preostala osmerica klubov v drugem delu igra kvalifikacije. Razdeljeni so v dve skupini, Jeseničani so v skupini B z Bregenzerwaldom, Rittnom in Val Gardeno, zaradi slabše uvrstitve po rednem delu pa so napredovali brez bonus točk, ki so jih dobili preostali tekmeci. V drugi skupini so Kitzbühel, Cortina, Merano in Unterland Cavaliers.

Po končanem drugem delu, v katerem ekipe odigrajo po šest tekem, bodo prve tri iz obeh kvalifikacijskih skupin v medsebojnih obračunih odločale o zadnjih treh potnikih v končnico.

Končnica se bo začela 10. marca.

Alpska liga Četrtek, 19. februar

Lestvice:

Preberite še: