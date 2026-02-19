Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pe. M.

Četrtek,
19. 2. 2026,
9.58

8 minut

Ritten HDD Jesenice hokej Alpska liga

Jeseničani kvalifikacijsko pot nadaljujejo v Italiji

Jeseničani kvalifikacijsko pot nadaljujejo v Italiji

Pe. M.

HDD Jesenice : Asiago | Jeseničani na gostovanju lovijo pomembne točke. | Foto Matias Demšar

Jeseničani na gostovanju lovijo pomembne točke.

Foto: Matias Demšar

Hokejisti HDD Jesenice bodo zvečer odigrali tretjo kvalifikacijsko tekmo Alpske lige, v gosteh bodo palice prekrižali z Rittnom, proti kateremu so v torek doma tesno izgubili. Železarji lovijo pomembne točke za ohranitev upov na četrtfinale.

Hdd Jesenice : Zell am See
Sportal Jeseničani na domačem ledu izgubili proti Rittnu
Anže Kopitar
Sportal Pobuda, da Podmežaklo preimenujejo v dvorana Anže Kopitar

Po rednem delu alpske lige so si neposredne vozovnice na izločilne tekme zagotovili mlada ekipa Salzburga, Zell am See, Sisak, Asiago in Vipiteno, ki so redni del končali na prvih petih mestih. V drugem delu najprej igrajo v skupini master za čim boljše izhodišče pred izločilnim delom sezone.

Preostala osmerica klubov v drugem delu igra kvalifikacije. Razdeljeni so v dve skupini, Jeseničani so v skupini B z Bregenzerwaldom, Rittnom in Val Gardeno, zaradi slabše uvrstitve po rednem delu pa so napredovali brez bonus točk, ki so jih dobili preostali tekmeci. V drugi skupini so Kitzbühel, Cortina, Merano in Unterland Cavaliers.

Po končanem drugem delu, v katerem ekipe odigrajo po šest tekem, bodo prve tri iz obeh kvalifikacijskih skupin v medsebojnih obračunih odločale o zadnjih treh potnikih v končnico.

Končnica se bo začela 10. marca.

Alpska liga

Četrtek, 19. februar

Lestvice:

Preberite še:

HK Olimpija Ljubljana - Vienna Capitals
Sportal Olimpija se je vrnila z zmago s sedmimi goli
hokej ZOI ZDA Švedska Quinn Hughes
Sportal Drama: po Kanadi sta se v podaljšku rešili tudi Finska in ZDA
Kanada : ZDA
Sportal Še zadnji dejanji: znova na vrhu Kanadčanke ali se bodo tja vrnile Američanke?

Ritten HDD Jesenice hokej Alpska liga
