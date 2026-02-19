Predsedniško letalo ZDA, znano kot Air Force One, bo dobilo novo vizualno podobo. Klasične modro-bele barve, ki jih je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja uvedel John F. Kennedy, bodo po željah predsednika Donalda Trumpa zamenjale zlata, temnomodra in bordo rdeča, poroča BBC.

Da bodo Air Force one in druga letala, ki jih uporabljajo visoki ameriški uradniki, vključno s prvo damo Melanio Trump, med načrtovanimi popravili in vzdrževanjem dobili novo vizualno podobo, so potrdile ameriške zračne sile. Objavili so tudi ilustracijo prenovljenega letala.

Tako bodo spremenili vizualno podobo letala Boeing VC-25B, ki ga uporablja predsednik, štiri letala C-32, s katerimi se najpogosteje prevaža podpredsednik, pa tudi novo letalo Boeing 747-8i, ki ga je ZDA daroval Katar. Barvanje enega od letal C-32 naj bi že bilo končano.

Predsedniško letalo Air Force One po prenovi ne bo več videti tako. Foto: Guliverimage

Trumpov pečat

Zlata barva, ki bo v ospredju nove podobe, je ena najljubših barv predsednika Trumpa. Vidimo jo lahko tako v Beli hiši kot v njegovih hotelih. Nova barvna shema, ki poleg zlate vključuje še bordo rdečo in temnomodro, se ujema tudi z barvami Trumpovega zasebnega letala, imenovanega tudi Trump Force One.

Čeprav ni znano, koliko bo preobrazba letal stala, so ameriške zračne sile za BBC povedale, "da nove zahteve glede barvanja ne bodo povzročile dodatnih zamud ali stroškov pri programu". Trump je načrte za vizualno preobrazbo predlagal že med svojim prvim mandatom, a jih je njegov naslednik Joe Biden opustil.