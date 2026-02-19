Trumpovo vlado doletela tožba

Koalicija okoljevarstvenih in drugih skupin je v sredo vložila tožbo proti vladi ameriškega predsednika Donalda Trumpa zaradi razveljavitve vladne ugotovitve iz leta 2009, da je po zakonu o čistem zraku šest toplogrednih plinov nevarnih za življenja in zdravje ljudi, poročajo ameriški mediji.

Zvezna Agencija za zaščito okolja (EPA) se je v skladu s to razveljavitvijo prejšnji teden za zdaj odpovedala regulacijam izpustov toplogrednih plinov iz motornih vozil, v prihodnje pa se želi odpovedati vsem regulacijam izpustov toplogrednih plinov.

"Uradno odpravljamo tako imenovano ugotovitev o ogroženosti," je prejšnji teden novinarjem povedal Trump, ki je politike prejšnjih vlad označil za katastrofalne in trdil, da regulacije nimajo nič opraviti z javnim zdravjem. "To je bila velika prevara. To je bilo ropanje države, ki sta ga izvajala Barack Obama in Joe Biden," je dejal.

Zadnjo besedo bo dobilo vrhovno sodišče

Tožba, ki so jo poleg okoljevarstvenih organizacij, kot je Sierra Club, vložila tudi zdravstvena združenja, kot je Ameriško združenje za pljuča, trdi, da je ukrep Trumpove vlade nezakonit, poroča televizija ABC. Zadnjo besedo v zadevi bo skoraj zagotovo dobilo vrhovno sodišče ZDA, saj se bosta obe strani v primeru poraza najverjetneje pritožili. Vrhovno sodišče je leta 2007 potrdilo, da toplogredni plini onesnažujejo okolje, in EPA naložilo, naj ugotovi, ali tudi ogrožajo javno zdravje in blaginjo. Obamova vlada je to kasneje sprejela in leta 2009 potrdila ugotovitve, ki so bile podlaga za ukrepanje EPA.

V času prve Trumpove vlade se je EPA odpovedala regulacijam na področju toplogrednih plinov. V času druge Trumpove vlade pa zdaj velja, da ti plini niso škodljivi za okolje oziroma javno zdravje. Ravno nasprotno, saj EPA zdaj trdi, da bo odprava regulacij avtomobilske industrije zagotovila tisoč milijard dolarjev prihrankov.

Vrhovno sodišče je nazadnje leta 2022 potrdilo ugotovitev o ogroženosti, ki ga je sprejela Obamova vlada, vendar je hkrati EPA omejilo možnosti ukrepanja s sklepom, da je treba sprejeti kongresni zakon. Glavna podnebna pravnica pri Sierra Club Joanne Spalding je v sredo novinarjem dejala, da bo imela kratkovidna poteza Trumpove vlade katastrofalne posledice za Američane.