Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Četrtek,
19. 2. 2026,
8.31

Osveženo pred

1 ura, 32 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
okoljevarstvo tožba ZDA vlada Donald Trump

Četrtek, 19. 2. 2026, 8.31

1 ura, 32 minut

Trumpovo vlado doletela tožba

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Donald Trump | "Uradno odpravljamo tako imenovano ugotovitev o ogroženosti," je prejšnji teden novinarjem povedal Trump, ki je politike prejšnjih vlad označil za katastrofalne in trdil, da regulacije nimajo nič opraviti z javnim zdravjem. | Foto Reuters

"Uradno odpravljamo tako imenovano ugotovitev o ogroženosti," je prejšnji teden novinarjem povedal Trump, ki je politike prejšnjih vlad označil za katastrofalne in trdil, da regulacije nimajo nič opraviti z javnim zdravjem.

Foto: Reuters

Koalicija okoljevarstvenih in drugih skupin je v sredo vložila tožbo proti vladi ameriškega predsednika Donalda Trumpa zaradi razveljavitve vladne ugotovitve iz leta 2009, da je po zakonu o čistem zraku šest toplogrednih plinov nevarnih za življenja in zdravje ljudi, poročajo ameriški mediji.

Zvezna Agencija za zaščito okolja (EPA) se je v skladu s to razveljavitvijo prejšnji teden za zdaj odpovedala regulacijam izpustov toplogrednih plinov iz motornih vozil, v prihodnje pa se želi odpovedati vsem regulacijam izpustov toplogrednih plinov.

"Uradno odpravljamo tako imenovano ugotovitev o ogroženosti," je prejšnji teden novinarjem povedal Trump, ki je politike prejšnjih vlad označil za katastrofalne in trdil, da regulacije nimajo nič opraviti z javnim zdravjem. "To je bila velika prevara. To je bilo ropanje države, ki sta ga izvajala Barack Obama in Joe Biden," je dejal.

Zadnjo besedo bo dobilo vrhovno sodišče

Tožba, ki so jo poleg okoljevarstvenih organizacij, kot je Sierra Club, vložila tudi zdravstvena združenja, kot je Ameriško združenje za pljuča, trdi, da je ukrep Trumpove vlade nezakonit, poroča televizija ABC. Zadnjo besedo v zadevi bo skoraj zagotovo dobilo vrhovno sodišče ZDA, saj se bosta obe strani v primeru poraza najverjetneje pritožili. Vrhovno sodišče je leta 2007 potrdilo, da toplogredni plini onesnažujejo okolje, in EPA naložilo, naj ugotovi, ali tudi ogrožajo javno zdravje in blaginjo. Obamova vlada je to kasneje sprejela in leta 2009 potrdila ugotovitve, ki so bile podlaga za ukrepanje EPA.

V času prve Trumpove vlade se je EPA odpovedala regulacijam na področju toplogrednih plinov. V času druge Trumpove vlade pa zdaj velja, da ti plini niso škodljivi za okolje oziroma javno zdravje. Ravno nasprotno, saj EPA zdaj trdi, da bo odprava regulacij avtomobilske industrije zagotovila tisoč milijard dolarjev prihrankov.

Vrhovno sodišče je nazadnje leta 2022 potrdilo ugotovitev o ogroženosti, ki ga je sprejela Obamova vlada, vendar je hkrati EPA omejilo možnosti ukrepanja s sklepom, da je treba sprejeti kongresni zakon. Glavna podnebna pravnica pri Sierra Club Joanne Spalding je v sredo novinarjem dejala, da bo imela kratkovidna poteza Trumpove vlade katastrofalne posledice za Američane.

Iran
Novice Ameriška vojska pripravljena napasti Iran, čakajo le še Trumpa
Donald Trump
Novice Prvo zasedanje Trumpovega Odbora za mir: kdo se ga bo udeležil?
Vladimir Putin
Novice "Ruski imperij se sesuva – in vse slabše bo"
okoljevarstvo tožba ZDA vlada Donald Trump
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.