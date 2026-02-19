Prvo zasedanje Trumpovega Odbora za mir: kdo se ga bo udeležil?

V Washingtonu bo danes potekalo prvo zasedanje Odbora za mir, ki je bil januarja ustanovljen na pobudo predsednika ZDA Donalda Trumpa. Povabilo k sodelovanju je sprejelo okrog 30 voditeljev, med članicami pa ne bo večine evropskih držav. Kritiki opozarjajo, da ustanovitev tovrstnega organa spodkopava temelje mednarodne ureditve na čelu z ZN.

Odbor za mir je bil s podpisom ustanovne listine uradno ustanovljen 22. januarja ob robu zasedanja Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) v Davosu. Sprva je bil v okviru ameriškega mirovnega načrta za Gazo zasnovan kot organ za upravljanje palestinske enklave po vojni, nastal pa je kot širši organ za reševanje mednarodnih kriz.

Povabilo zavrnila večina evropskih držav

Trump je vabilo v odbor poslal voditeljem več deset držav. Po navedbah tujih tiskovnih agencij so sodelovanje med drugim potrdile Madžarska, Argentina, Izrael, Bolgarija, Egipt, Turčija, Katar, Kazahstan, Savdska Arabija, Indonezija in Pakistan. Nekatere druge bodo v odboru sodelovale kot opazovalke, med njimi Italija, Romunija in Ciper.

Trumpovo povabilo je medtem zavrnila večina evropskih držav, tudi Slovenija, in več drugih tradicionalnih zaveznic ZDA, med njimi Avstralija in Združeno kraljestvo. Številne države namreč v Odboru za mir vidijo poskus spodkopavanja Združenih narodov. Da ne bo sodeloval v odboru, je v sredo sporočil tudi Vatikan.

Tudi EU se odboru ne bo pridružila, kljub temu pa bo Evropsko komisijo na današnjem zasedanju zastopala komisarka za Sredozemlje Dubravka Šuica, in sicer v delu, ki zadeva Gazo. Kot poroča Euronews, naj bi njeni udeležbi v sredo na srečanju stalnih predstavnikov v Bruslju nasprotovalo več članic, in sicer Francija, Španija, Belgija, Irska in Portugalska, pa tudi Slovenija.