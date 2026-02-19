Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Četrtek,
19. 2. 2026,
6.12

Osveženo pred

49 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
ZDA Odbor za mir Washington Donald Trump

Četrtek, 19. 2. 2026, 6.12

49 minut

Prvo zasedanje Trumpovega Odbora za mir: kdo se ga bo udeležil?

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Donald Trump | Trump je vabilo v odbor poslal voditeljem več deset držav. Zavrnila ga je večina evropskih držav. | Foto Reuters

Trump je vabilo v odbor poslal voditeljem več deset držav. Zavrnila ga je večina evropskih držav.

Foto: Reuters

V Washingtonu bo danes potekalo prvo zasedanje Odbora za mir, ki je bil januarja ustanovljen na pobudo predsednika ZDA Donalda Trumpa. Povabilo k sodelovanju je sprejelo okrog 30 voditeljev, med članicami pa ne bo večine evropskih držav. Kritiki opozarjajo, da ustanovitev tovrstnega organa spodkopava temelje mednarodne ureditve na čelu z ZN.

Odbor za mir je bil s podpisom ustanovne listine uradno ustanovljen 22. januarja ob robu zasedanja Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) v Davosu. Sprva je bil v okviru ameriškega mirovnega načrta za Gazo zasnovan kot organ za upravljanje palestinske enklave po vojni, nastal pa je kot širši organ za reševanje mednarodnih kriz.

Povabilo zavrnila večina evropskih držav

Trump je vabilo v odbor poslal voditeljem več deset držav. Po navedbah tujih tiskovnih agencij so sodelovanje med drugim potrdile Madžarska, Argentina, Izrael, Bolgarija, Egipt, Turčija, Katar, Kazahstan, Savdska Arabija, Indonezija in Pakistan. Nekatere druge bodo v odboru sodelovale kot opazovalke, med njimi Italija, Romunija in Ciper.

Trumpovo povabilo je medtem zavrnila večina evropskih držav, tudi Slovenija, in več drugih tradicionalnih zaveznic ZDA, med njimi Avstralija in Združeno kraljestvo. Številne države namreč v Odboru za mir vidijo poskus spodkopavanja Združenih narodov. Da ne bo sodeloval v odboru, je v sredo sporočil tudi Vatikan.

Tudi EU se odboru ne bo pridružila, kljub temu pa bo Evropsko komisijo na današnjem zasedanju zastopala komisarka za Sredozemlje Dubravka Šuica, in sicer v delu, ki zadeva Gazo. Kot poroča Euronews, naj bi njeni udeležbi v sredo na srečanju stalnih predstavnikov v Bruslju nasprotovalo več članic, in sicer Francija, Španija, Belgija, Irska in Portugalska, pa tudi Slovenija.

Donald Trump
Novice Še ena država odpovedala sodelovanje v Trumpovem odboru
Donald Tusk
Novice Poljska se za zdaj ne bo pridružila Trumpovemu Odboru za mir
Robert Golob za CNN
Novice Robert Golob gostoval na televiziji CNN: Evropa je močna le, ko je združena
ZDA Odbor za mir Washington Donald Trump
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.