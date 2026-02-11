Poljska se ne bo pridružila Odboru za mir ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je danes dejal poljski premier Donald Tusk, pri čemer je izrazil pomisleke glede načel in statusa odbora. Prihodnji teden bo v ZDA potekalo ustanovno zasedanje odbora, ki se ga bo med drugim po navedbah Džakarte udeležil indonezijski predsednik Prabowo Subianto.

Tusk je pojasnil, da je odločitev glede sodelovanja v odboru posledica negotovosti glede načel, pravnega statusa in ciljev odbora, zlasti tistih, povezanih z obnovo Gaze, in nekaterih ustavnih pomislekov glede njegovega ustroja. Hkrati je ponovno potrdil, da odnosi z ZDA ostajajo prednostna naloga Poljske. "Če se bodo okoliščine spremenile na način, ki bo omogočil sodelovanje, ne izključujemo nobenega scenarija," je še dejal po poročanju poljske tiskovne agencije PAP.

Sodelovanje izključila tudi Italija

Podobno kot Poljska tudi Italija za zdaj izključuje sodelovanje v Odboru za mir. To je minuli konec tedna, in ponovno danes, potrdil italijanski zunanji minister Antonio Tajani, pri čemer je kot razlog navedel ustavne prepreke. Več pomembnih zaveznic ZDA, med njimi Francija in Velika Britanija, je do odbora prav tako zadržanih. Tudi Slovenija se mu za zdaj ne namerava pridružiti.

Odbor za mir je bil sprva zasnovan v okviru Trumpovega mirovnega načrta za Gazo kot nadzorni organ, vendar bo glede na ustanovno listino očitno namenjen širšemu reševanju mednarodnih kriz. Trump je Odbor za mir uradno ustanovil januarja ob robu Svetovnega gospodarskega foruma v švicarskem Davosu, kjer so se mu ob podpisu ustavne listine pridružili voditelji in predstavniki iz 19 držav, med njimi tudi Indonezije.

Trump je ob tem za 19. februar sklical ustanovno zasedanje odbora v Washingtonu. Zunanje ministrstvo v Džakarti je danes sporočilo, da se namerava indonezijski predsednik Prabowo Subianto udeležiti srečanja. Po navedbah ministrstva si bo Indonezija v odboru prizadevala za "pravičen in trajen mir" v okviru rešitve dveh držav ter spodbujala obnovo in okrevanje Gaze, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Indonezija je ta teden sporočila tudi, da bi lahko v morebitno mirovno misijo v okviru ameriškega mirovnega načrta v Gazo napotila do osem tisoč svojih vojakov.